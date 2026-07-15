A LA FINAL: Argentina dio vuelta un partido épico y definirá el título contra España

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Hay noches que están destinadas a quedar grabadas a fuego en el alma del hincha, y la de este miércoles en Atlanta fue, sin dudas, una de ellas. En una semifinal electrizante, cargada de tensión histórica y fútbol de alto vuelo, la Selección Argentina volvió a dar una muestra de carácter colosal. Cuando el panorama se presentaba sumamente adverso y las ideas parecían desvanecerse ante el orden táctico inglés, la Scaloneta apeló a su mística de campeón para remontar el marcador, vencer por 2-1 a Inglaterra y sellar su clasificación a la gran final del Mundial 2026, donde defenderá el título frente a España.
El desarrollo del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium estuvo lejos de ser un camino sencillo. El combinado dirigido por Thomas Tuchel plantó una muralla muy física y, a los 9 minutos del segundo tiempo, asestó un golpe que pareció letal: Anthony Gordon aprovechó una desatención en el fondo para definir cruzado y poner el 1-0 que dejaba a la Albiceleste contra las cuerdas. Fue en ese momento de máxima incertidumbre cuando Lionel Scaloni movió las piezas desde el banco de relevos para oxigenar al equipo y sostener el asedio sobre el arco de Jordan Pickford.
La resistencia inglesa finalmente se desmoronó a siete minutos del pitazo final gracias al empuje y la lucidez del capitán argentino. A los 40 minutos del complemento, Lionel Messi lideró la ofensiva y asistió con precisión a Enzo Fernández, quien sacudió un derechazo tremendo desde el borde del área que se clavó en la red para el agónico 1-1. Lejos de conformarse con el tiempo extra, el campeón olió sangre y fue a buscar la gloria. En el segundo minuto de adición, Messi volvió a frotar la lámpara y envió un centro milimétrico que Lautaro Martínez conectó de cabeza para decretar el 2-1 definitivo, desatando la locura total de un país que vuelve a soñar en grande.
Tras la épica clasificación, Lionel Scaloni se mostró profundamente conmovido en conferencia de prensa y volvió a destacar la templanza de sus dirigidos: "No tengo palabras, es una alegría enorme para nuestra gente y este grupo no deja de sorprenderme", expresó el DT, quien además remarcó que el equipo juega mejor cuando está en dificultad y que buscaron el arco rival hasta el último suspiro. Pensando en el gran partido del próximo domingo, el entrenador prefirió enfocarse en el valor del camino recorrido antes que en la presión del resultado: "Vamos a intentar ganar la final y dejar todo, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble. No somos exitosos por si ganamos o no, sino por cómo afrontamos las situaciones. Daremos todo hasta el final porque esta camiseta lo amerita", concluyó con orgullo.
Ficha del Partido
Argentina (2): E. Martínez; N. Molina, C. Romero, L. Martínez, N. Tagliafico; G. Simeone, L. Paredes, A. Mac Allister, E. Fernández; L. Messi, J. Álvarez. (DT: Lionel Scaloni)
Inglaterra (1): J. Pickford; R. James, J. Stones, M. Guéhi, D. Spence; D. Rice, E. Anderson, M. Rogers, J. Bellingham, A. Gordon; H. Kane. (DT: Thomas Tuchel)
Goles: 54' A. Gordon (I), 85' E. Fernández (A), 92' L. Martínez (A).
Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Estados Unidos