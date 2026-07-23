Atención veterinaria y castraciones gratuitas en CABA

sociedad
Atención veterinaria en tu barrio
Para vacunación antirrábica, podés acercarte sin turno a Plaza Unidad Latinoamericana - Av. Medrano y Costa Rica, el domingo 26 de julio de 9:00 a 12.30.
Las Unidades Móviles Veterinarias recorren los barrios los días de semana, sábados y domingos. Los animales tienen que ir con collar o pretal y correa; si es un perro con chapita identificatoria y si es un gato en una transportadora.
Animales BA Perros y Gatos proporciona las herramientas necesarias a los vecinos de la Ciudad para lograr el bienestar de los perros y los gatos que en ella habitan, y contribuye con la convivencia armónica y responsable de estos animales domésticos y sus tutores en el espacio público. Por ello se brinda un servicio de castraciones y vacunación antirrábica para caninos y felinos totalmente gratuito, a través de los Centros Fijos Veterinarios y las Unidades Móviles.
Son cupos limitados, no se suspende por lluvia.