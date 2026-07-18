¿Por qué la generación que planifica toda su vida sigue teniendo dudas sobre su fertilidad?

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A pesar de estar acostumbradas a proyectar sus carreras, finanzas y viajes con años de anticipación, las nuevas generaciones enfrentan una importante brecha de conocimiento sobre su salud reproductiva. Un estudio reciente revela que, aunque gran parte de las jóvenes de la Generación Z desea maternar en el futuro, más de la mitad se siente poco informada y desconoce el impacto del paso del tiempo en la reserva ovárica. Especialistas de SAMeR destacan la importancia de la prevención y la información temprana para decidir con verdadera libertad.
En una generación acostumbrada a planificar estudios, carrera profesional, viajes, finanzas y proyectos personales con años de anticipación, la fertilidad sigue siendo una de las áreas donde persisten importantes dudas e incertidumbres.
Un estudio reciente difundido por la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) reveló que, entre mujeres de la Generación Z de entre 18 y 27 años, el 74% desea tener hijos en el futuro. Sin embargo, el 59% reconoce sentirse poco informada sobre fertilidad y el 69% manifiesta preocupación por su capacidad reproductiva futura.
Los resultados ponen de manifiesto una realidad que especialistas en medicina reproductiva observan cada vez con más frecuencia: aunque el interés por planificar el futuro forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones, la información vinculada a fertilidad, edad reproductiva y salud reproductiva continúa siendo limitada.
El relevamiento también detectó brechas de conocimiento sobre aspectos clave de la fertilidad femenina. Si bien la mayoría de las encuestadas identificó correctamente la etapa de máxima fertilidad, muchas desconocían cuándo comienza el descenso natural de la fertilidad asociado a la edad o sobreestimaban las posibilidades que ofrecen los tratamientos de reproducción asistida para compensar el paso del tiempo.
"Las nuevas generaciones están mucho más informadas sobre múltiples aspectos de su salud y de sus proyectos de vida, pero la fertilidad todavía no forma parte de esas conversaciones tempranas. Muchas mujeres comienzan a buscar información cuando ya están pensando en un embarazo, cuando lo ideal sería conocer estos temas varios años antes para poder tomar decisiones con mayor libertad", explica el Dr. Agustín Pasqualini, Presidente de SAMeR (M.N. 102.009).
Los especialistas destacan que hablar de fertilidad no implica necesariamente hablar de maternidad inmediata. Por el contrario, el objetivo es que las mujeres cuenten con información confiable que les permita comprender cómo evoluciona la fertilidad a lo largo del tiempo y qué herramientas existen para planificar su futuro reproductivo.
Conceptos como reserva ovárica, edad reproductiva o preservación de fertilidad suelen ser desconocidos para muchas mujeres jóvenes, a pesar de que pueden aportar información valiosa para quienes desean postergar la maternidad por motivos personales, profesionales o económicos.
"Hoy contamos con más herramientas diagnósticas y opciones para acompañar los distintos proyectos reproductivos. Sin embargo, ninguna tecnología reemplaza el valor de la información temprana. Conocer cómo funciona la fertilidad y cuáles son los factores que pueden influir en ella permite reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas sobre el futuro", señala el Dr. Fabián Lorenzo, Vicepresidente de SAMeR (M.N. 80.117).
En el marco del Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, los especialistas remarcan la importancia de incorporar la salud reproductiva a las conversaciones de prevención y cuidado integral. Así como las nuevas generaciones planifican estudios, trabajo, viajes o proyectos económicos, conocer aspectos básicos sobre fertilidad puede transformarse en una herramienta más para diseñar el futuro de acuerdo con los propios deseos y tiempos de cada persona.
En este contexto, los especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos pasa por incorporar la salud reproductiva a las conversaciones de prevención y educación desde edades tempranas. Así como los jóvenes reciben información sobre nutrición, salud sexual o métodos anticonceptivos, la fertilidad y la edad reproductiva podrían formar parte de los contenidos que permitan tomar decisiones más informadas a futuro. El objetivo no es adelantar proyectos de maternidad o paternidad, sino brindar herramientas para que cada persona conozca cómo funciona su fertilidad y pueda planificar su vida reproductiva con mayor libertad y menos incertidumbre.