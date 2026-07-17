Volkswagen en La Rural con la nueva Amarok V6

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Volkswagen continúa fortaleciendo su vínculo con el campo y la industria agropecuaria argentina participando de una nueva edición de la Exposición Rural de Palerm o. La marca presenta la Amarok V6 Unlimited, una serie especial limitada a solo 500 unidades numeradas, creada para quienes buscan una pick -up con una personalidad única y un nivel superior de exclusividad. Además, los visitantes podrán manejar una Amarok a control remoto en una divertida pista off -road, de la mano de Shell Helix.
"La Exposición Rural es uno de los eventos más importantes para encontrarnos con nuestros clientes y acompañar a uno de los sectores productivos más relevantes del país. Este año estamos especialmente org ullosos de presentar la Amarok V6 Unlimited, una edición exclusiva que refleja el espíritu de una pick -up que se ha convertido en un verdadero ícono para nuestros clientes y que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo continuo de Amarok en Argentina", declaró Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.
La Amarok V6 Unlimited conquista a primera vista con una imagen imponente y exclusiva. Sus overfenders en negro brillante, la grilla frontal completamente Black, los estribos ovales negros, el paragolpes trasero negro mate y el sticker lateral distintivo refuerzan una estética que realza todo su carácter. Además, incorpora accesorios exclusivos que suman confort, practicidad y diferenciación, como los amortiguadores para el capot y para la tapa de caja de carga, la lona marítima, nuevas luces de bienvenida en las puertas delante ras y alfombras de goma específicas de la edición. Como sello final, cada unidad cuenta con una insignia interior V6 Unlimited numerada , que refleja el carácter único de una serie especial concebida para quienes entienden que los grandes desafíos no tienen límites.
Por otro lado, en el stand está exhibido el nuevo ícono de la marca Volkswagen, el Tera en ver sión Outfit, la pick -up compacta Saveiro en su versión Trendline y diferentes versiones de Amarok como V6 Comfortline y Trendline 4x2.
Los visitantes que sean fanáticos de la conducción podrán disfrutar de un simulador que permite manejar la Amarok V6 Unlimited, pero a control remoto en una divertida pista off -road, de la mano de Shell Helix.
Una vez más, la postventa de Volkswagen estará presente en La Rural para acercar a los visitantes su amplia oferta de productos y servicios oficiales. En esta edición, se destacará especialmente la garantía de Amarok, que ofrece 6 años o 150.000 km (con posibilidad de extensión), reafirmando el compromiso de la marca con la calidad, la confiabilidad y el respaldo a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo. Adicionalmente, el modelo cu enta con el primer servicio incluido de serie y la posibilidad de adquirir paquetes de contrato de mantenimiento hasta el 10m o servicio.
En el stand también se presentará la nueva colección de bicicletas Volkswagen, que estará próximamente disponible en la red de concesionarios oficiales y en la tienda oficial de Volkswagen en Mercado Libre. La gama estará compuesta por las líneas Mountain Bike (Highline y Trendline) y Urbana (de Paseo y Plegable), desarrolladas bajo los mismos estándares de diseño, innovación y calidad que caracterizan a la marca. Además, las unidades Amarok exhibidas contarán con accesorios originales Volkswagen, mostrando las posibilidades de personalización y el respaldo de productos diseñados y homologados por fábrica.