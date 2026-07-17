Dibu Martínez: la inteligencia emocional como ventaja competitiva

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Un coach certificado por la Federación Internacional de Coaching (ICF) analiza cómo el arquero argentino transformó la gestión mental en su mayor fortaleza y desestigmatizó el entrenamiento invisible.
El camino de Emiliano "Dibu" Martínez hacia la élite del fútbol mundial no fue una línea recta, sino un testimonio de resiliencia, disciplina y, por sobre todo, de una estratégica arquitectura emocional. Rechazado en su infancia por los equipos grandes del país, emigrado a Inglaterra a los 16 años y cedido a préstamo en seis ocasiones, el click definitivo de su carrera no ocurrió en el césped, sino en su mente. En 2018, cuando todo parecía estancarse, decidió comenzar a entrenar su estructura psíquica y emocional junto a profesionales del área.
José Manuel Estrada, coach profesional miembro de la Federación Internacional de Coaching (ICF), analiza este fenómeno no sólo como un éxito deportivo, sino como el caso de estudio perfecto sobre cómo el desarrollo de la Inteligencia Emocional (IE) se convierte en la ventaja competitiva definitiva, tanto en el deporte de élite como en el liderazgo corporativo.
"El psicólogo me ayuda a levantarme cuando estoy bajo o a bajarme cuando estoy muy alto", ha declarado el arquero argentino. Esta frase resume una de las habilidades más complejas de desarrollar: la autorregulación bidireccional. El “Dibu” no eliminó la presión; construyó un sistema metodológico para operar dentro de ella sin perder la claridad.
El coach certificado por ICF destaca que lo verdaderamente interesante de observar en Martínez no es solo lo que hace debajo del arco, sino lo que hace afuera y que, como consecuencia directa, impacta dentro de la cancha. Su "talento excepcional" para manejar la presión es, en realidad, el resultado de un trabajo sostenido sobre su estructura emocional a través de una disciplina diaria:
Objetivos escritos y visibles: en su locker conviven metas claras (vallas invictas, precisión de pases y penales atajados).
Sistematicidad: sesiones de apoyo con la misma rigurosidad que el entrenamiento físico.
Herramientas de diseño de futuro: visualización, diálogo interno y un profundo compromiso con la excelencia.
El arquero argentino desestigmatizó el cuidado mental con el argumento más poderoso: comportamientos observables y resultados. Sostuvo su trabajo interno cuando las cosas iban mal, pero lo profundizó cuando el éxito llegó, que es cuando la mayoría claudica.
Con Argentina defendiendo el título, el arco albiceleste está custodiado por alguien que entendió que la confianza no es un factor externo, sino una construcción metodológica basada en la humildad y la reflexión profunda.
“El Dibu Martínez le enseña al mundo que el desarrollo personal y el acompañamiento profesional es lo que permite dar el salto definitivo: pasar de saber ejecutar una tarea a SER el líder que uno necesita”, concluye José Manuel Estrada.
Sobre la Federación Internacional de Coaching. La ICF - International Coaching Federation - es la asociación mundial de coaches más grande, con más de 62.616 asociados en más de 170 países. Fundada en 1995, independiente y sin fines de lucro, su misión es contribuir al avance del arte, la ciencia y la práctica del coaching profesional. ICF es pionera en el desarrollo de estándares globales para el coaching profesional, con competencias básicas, un Código de Ética sólido e investigación de mercado, que ofrece el recurso más grande del mundo para la investigación del coaching, con más de 2500 estudios disponibles. Además, la organización acredita programas de formación en coaching, que garantizan altos estándares en la profesión, y acredita a los coaches con el único programa de acreditación independiente reconocido mundialmente otorgado a coaches profesionales que han cumplido con rigurosos requisitos educativos y con experiencia probada.