Los Pumas se miden este sábado frente a Inglaterra

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Se aproxima la tercera fecha del flamante Nations Championship y Los Pumas se preparan para un cierre de fase inicial de alto impacto. Este sábado, desde las 16:00, el seleccionado argentino se enfrentará a Inglaterra en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en lo que promete ser un duelo vibrante para definir el rumbo del torneo.
Los dirigidos por Felipe Contepomi volverán a verse las caras con el conjunto inglés tras el parejo antecedente de noviembre pasado en Twickenham, donde el elenco nacional estuvo sumamente cerca de llevarse el triunfo en una ajustada derrota por 27-23. El historial general entre ambos seleccionados registra 31 partidos disputados, con 5 victorias para Los Pumas, 2 empates y 24 caídas. Cortar la racha adversa en condición de local es el gran objetivo: el último festejo argentino en el país frente a la Rosa se remonta a 2009, cuando se impusieron por 24-22 en Salta.
Para este compromiso, Santiago del Estero se perfila como un escenario sumamente favorable. Será la tercera presentación de Los Pumas en dicha provincia, un territorio en el que marchan invictos tras vencer a Escocia por 34-31 en 2022 y a Sudáfrica por 29-28 en la temporada 2024. El andar en este Nations Championship viene siendo irregular pero competitivo: el equipo llega tras caer ante Escocia en Córdoba (47-38) y de recuperarse con solvencia frente a Gales en San Juan (35-21). Inglaterra, en tanto, arriba tras una derrota ante Sudáfrica (45-21) y una categórica goleada sobre Fiji (73-8).
Con respecto al XV inicial que superó a los galeses la semana pasada, Contepomi presentará dos modificaciones reglamentarias: Mayco Vivas ingresará en la primera línea en reemplazo de Boris Wenger, mientras que el experimentado Matías Moroni ocupará un lugar en el centro de la cancha en sustitución de Lucio Cinti. Asimismo, la gran novedad en el banco de relevos pasa por la inclusión de Efraín Elías, el joven recientemente coronado campeón en Francia con Toulouse, quien tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos de la temporada con la camiseta albiceleste.
Formación de Los Pumas
Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras (VC).
Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera (VC), 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.
Calendario
4 de julio: Los Pumas 38 vs. Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
11 de julio: Los Pumas 35 vs. Gales 21 – San Juan (Nations Championship)
18 de julio: Los Pumas vs. Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)
8 de agosto: Los Pumas vs. Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
29 de agosto: Los Pumas vs. Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
5 de septiembre: Los Pumas vs. Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
6 de noviembre: Los Pumas vs. Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
14 de noviembre: Los Pumas vs. Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
21 de noviembre: Los Pumas vs. Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
27-28-29 de noviembre: Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)