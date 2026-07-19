Cortes de tránsito por obras en Ciudad Universitaria: qué alternativas viales habrá durante el receso escolar

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La interrupción vial comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá por dos semanas aprovechando las vacaciones de invierno.
La veda al tránsito afectará la estructura original del puente con sentido hacia el oeste, en su conexión con Udaondo y Del Libertador. Desde el Gobierno de la Ciudad detallaron cuáles son los desvíos alternativos y confirmaron que la pasarela peatonal y el nuevo tramo hacia Ciudad Universitaria mantendrán su circulación habitual.
A partir del próximo lunes 20 de julio, se pondrán en marcha una serie de obras de infraestructura en la estructura original del puente de la zona norte que generarán modificaciones en la circulación habitual. Las tareas de mantenimiento se extenderán de forma planificada durante las dos semanas correspondientes al receso escolar de invierno, período en el cual disminuye el flujo vehicular habitual. Debido a esto, el puente permanecerá cerrado en la mano que se dirige hacia el oeste, afectando de manera directa la conexión de la colectora de la Av. Cantilo con la Av. Udaondo y la Av. del Libertador.
Ante esta interrupción, se establecieron las alternativas viales pertinentes para mitigar las demoras. El tránsito que circule por la colectora de la Av. Cantilo y necesite dirigirse hacia el oeste deberá continuar su marcha hacia el norte, utilizando posteriormente el enlace ubicado debajo de la Av. General Paz para lograr conectar de forma segura con la Av. del Libertador.
Por otra parte, se confirmó que las obras edilicias no afectarán la circulación del nuevo tramo del puente, por lo cual el paso hacia Cantilo y Ciudad Universitaria continuará funcionando con normalidad. Asimismo, se mantendrá plenamente habilitada la pasarela peatonal que permite el ingreso a la Estación Ciudad Universitaria del tren Belgrano Norte y tampoco se modificará el tránsito vehicular sobre la rotonda de la colectora de Av. Cantilo.