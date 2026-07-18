Unidos por una pasión: de qué se trata la propuesta para cantar el Himno junto a la Selección

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Se trata de una iniciativa de Torneos junto con las principales emisoras de aire y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports para iniciar la jornada de la final de la Copa del Mundo con una versión de la canción patria cantada por los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol
En una iniciativa impulsada por Torneos junto con Telefe, TV Pública, El Trece, América, Canal 9 y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports el domingo 19 a las 00:00 se emitirá una versión especial del Himno Nacional Argentino cantada por los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol durante la Copa del Mundo 2026, en reemplazo de la versión habitual que se transmite cada día a la medianoche.
El objetivo de esta propuesta es generar un momento de unión y emoción colectiva, y que esta jornada tan relevante comience con un aliento especial para la Selección Nacional, representante del fútbol sudamericano en la máxima cita que el deporte más popular del mundo celebra cada cuatro años.
De esta manera, la programación del domingo comenzará con las voces de los protagonistas de la Selección Argentina, tal como ocurrió en la previa de la final de Qatar 2022 que consagró a la “Scaloneta” como campeona de la Copa del Mundo.