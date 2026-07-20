La Selección Argentina llegó al país tras el Mundial 2026

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A pesar del resultado adverso en la definición disputada en Estados Unidos, cientos de hinchas se acercaron a acompañar el trayecto del micro hacia el Predio de la AFA Lionel Andrés Messi para agradecer el esfuerzo del equipo que volvió a ubicar al país en lo más alto del fútbol mundial.
El avión que trasladó a parte del plantel de la Selección Argentina subcampeona del Mundial 2026, junto al cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff, aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, marcando el regreso oficial al país luego de la gran definición disputada en los Estados Unidos. El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas tocó pista a las 18:20 procedente del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, desde donde había despegado a las 7:17 (hora local). Tras su llegada, la aeronave fue dirigida al sector de vuelos privados FBO para facilitar las maniobras del operativo de arribo.
Una vez completados los trámites correspondientes, la delegación abordó un micro con destino al Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. Entre los futbolistas que regresaron en este vuelo se encuentran Emiliano "Dibu" Martínez, Juan Musso, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Valentín Barco, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Cristian Medina, Nicolás González y José Manuel López. Cabe destacar que otros integrantes del plantel habían emprendido viaje previamente hacia diversos destinos para reincorporarse a sus respectivos clubes o comenzar su período de descanso.
Durante todo el recorrido hacia el predio de la AFA, cientos de familias, grupos de amigos y fanáticos se apostaron a los lados del camino con banderas, camisetas y bombos. Aunque la resolución del encuentro decisivo dejó un sabor amargo en el plano deportivo, la gente esperó durante horas para expresar su gratitud. Los aplausos y cánticos acompañaron el trayecto en muestra de reconocimiento a un equipo que volvió a ubicar al fútbol argentino entre las dos mejores selecciones del planeta.
Al ingresar al Predio Lionel Andrés Messi, los futbolistas y el cuerpo técnico fueron recibidos por autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y personal del complejo. De esta manera, concluyó formalmente el operativo de retorno para una delegación que volvió a escribir una página destacada en el deporte nacional.
Foto: AFA, Otamendi, Scaloni y Tapia primeros bajar.