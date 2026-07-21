¿Cómo será el inicio del Torneo Clausura tras el cierre de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos?

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Tras acompañar a la Selección en Estados Unidos, la pelota vuelve a rodar en el país con una jornada inaugural que tendrá tres encuentros programados: Belgrano ante Rosario Central, Sarmiento frente a Argentinos Juniors y el interzonal entre Defensa y Justicia y Aldosivi.
Finalizado el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, el fútbol argentino vuelve a ocupar el centro de la escena. Este jueves comenzará el Torneo Clausura de la Liga Profesional, marcando el regreso formal de la competencia local y el reencuentro de los hinchas con sus clubes, sus estadios y la pasión de cada fin de semana.
Con el mismo formato que se utilizó durante el Torneo Apertura, los equipos volverán a medirse en busca del título en un campeonato que promete emociones desde su jornada de inicio. El puntapié inicial de la primera fecha estará marcado por tres partidos: Belgrano recibirá a Rosario Central, Sarmiento será local frente a Argentinos Juniors, y Defensa y Justicia se medirá ante Aldosivi en el marco del encuentro interzonal.
De esta manera se termina la espera. Vuelven las tribunas llenas, las camisetas de cada barrio, las rivalidades de siempre y la ilusión renovada en cada una de las instituciones. Tras haber acompañado el desempeño de la Selección argentina en el escenario más grande del mundo, la pelota vuelve a rodar en el ámbito local para dar paso a un nuevo torneo y el regreso de los clásicos en el país.
Fecha 1
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)
19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
21.15 Platense – Unión (Zona A)
Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
19.15 River – Barracas Central (Zona B)
21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)