Advierten sobre amenaza nuclear y el riesgo de extinción

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El papa León XIV advirtió sobre la combinación de amenazas nucleares y cibernéticas, e hizo un llamamiento al desarme mundial que podría salvar a la humanidad. Sus reflexiones integran un texto inédito publicado por la Editorial Vaticana (LEV).
"La Iglesia plantea humildemente una pregunta para todos hoy: ¿debe la especie humana seguir habitando la Tierra? La combinación del dominio cibernético con el rearme global nos lleva a considerar seriamente esta cuestión", cuestionó León XIV, dada la gravedad de un rearme global asociado al dominio tecnológico. En el prefacio del nuevo libro, que recopila los discursos del Papa sobre la paz, argumenta que la lógica de la disuasión es una falacia porque "no son las armas atómicas las que generan la paz, sino el desarme". "La historia ha estado a menudo al borde de una catástrofe nuclear", recordó el Papa, quien en su escrito cita al cantautor y poeta Bob Dylan, cuando se dirige figurativamente a la bomba atómica en una de sus letras ("Go Away You Bomb", 1963): "Te odio porque eres cosa de hombres, perteneces al hombre y el hombre te maneja".
El análisis del panorama geopolítico alerta sobre la existencia de "103 estados" actualmente inmersos en dinámicas bélicas.
"Si nuestro primer instinto ante un problema, una tensión o una ofensa es juzgar a los demás, acusarlos e incluso condenarlos, será inevitable que primero la indiferencia y luego el odio se apoderen de nosotros", advierte el Papa. "Los disparos resuenan y causan muertes en Ucrania, Oriente Medio, Sudán, Myanmar, Yemen, el Congo y muchos otros lugares", añade el texto. Asimismo, León XIV calificó de "verdaderamente aterrador" un escenario hipotético en el que la inteligencia artificial y los sistemas autónomos decidan unilateralmente bombardear a personas indefensas.
Frente a la automatización de los conflictos bélicos, el documento evoca el testimonio histórico del oficial soviético Stanislav Petrov -quien en 1983 ayudó a "evitar una guerra atómica mundial"-, para demostrar que "la conciencia de un solo hombre puede valer más que el mundo entero".
El mensaje rechaza las actitudes de resignación y alienta a los creyentes a actuar con civismo para que "cada uno haga de la paz la causa de su vida". En ese sentido, el Papa concluye: "Hay una forma de ver la realidad que destruye en lugar de construir. La paz empieza conmigo. Empieza con nosotros".
Estas reflexiones están incluidas en la obra "Desarmados y desarmantes. La paz es un regalo", editada por Alessandro Banfi, una antología de intervenciones de León XIV sobre el tema de la paz desde su elección papal el 8 de mayo de 2025.