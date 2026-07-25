F1: así queda la grilla en Hungría tras las sanciones

deportes
Lando Norris adelante en el trazado húngaro, secundado por Charles Leclerc, Oscar Piastri y Max Verstappen. Franco Colapinto P13.
Luego de aplicarse sanciones de tres posiciones a Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, la grilla reordenó los primeros puestos. Por su parte, el argentino Franco Colapinto largará desde la P13, un puesto por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly, con la mira puesta en avanzar durante la carrera que iniciará a las 10:00.
La clasificación del Gran Premio de Hungría dejó definida la grilla de partida en Hungaroring tras la aplicación de penalizaciones que modificaron los casilleros de largada. Lando Norris partirá desde la primera colocación, seguido en el frente de la grilla por Charles Leclerc, Oscar Piastri y Max Verstappen. Las reubicaciones se produjeron luego de que los Comisarios Deportivos sancionaran a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli con tres puestos de recargo a cada uno tras concluir la sesión clasificatoria, reordenando las filas inmediatas.
En el equipo Alpine, Franco Colapinto completó la jornada del sábado al volante del monoplaza A526 registrando un tiempo de 1m19s027 en su mejor giro al trazado de 4.381 metros de extensión. Su marca le permitió ubicarse en el 13° puesto de partida, manteniendo un ritmo parejo respecto a su compañero de estructura, Pierre Gasly, quien largará en el 12° lugar tras superarlo por una diferencia de 183 milésimas de segundo.
De cara a la competencia principal, el piloto argentino analizó las prioridades estratégicas para la jornada dominical: "Hacer una buena carrera es la clave. Si bien es difícil pasar, también hay que hacer una buena gestión de gomas. El objetivo está claro, vamos a tratar de largar bien, como siempre, e ir para adelante. Ojalá que salga un buen día". La carrera en el trazado húngaro se pondrá en marcha a partir de las 10:00.