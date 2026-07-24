Mercado de pases de alto impacto: ¿Cómo se concretó la llegada de Ángel Correa a River y qué ocurrió con su salida de México?

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La incorporación del ex Tigres, Atlético de Madrid y San Lorenzo se suma a las llegadas de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Nicolás Otamendi. Su desvinculación del Tigres estuvo marcada por momentos de tensión tras denuncias públicas de su esposa por amenazas en redes sociales.
River Plate acordó formalmente con el Club Tigres la transferencia definitiva del delantero Ángel Correa. Tras arribar al país, el atacante de 31 años se sometió a los exámenes médicos correspondientes y concretó la firma de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 junto al presidente del club, Stefano Di Carlo, sellando su incorporación a la institución de Núñez.
De esta manera, el futbolista sumará una pieza de jerarquía internacional al plantel profesional. Campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y ganador de la Copa América 2021 en Brasil, Correa cuenta además con una destacada trayectoria que incluye su paso por el Atlético de Madrid y un laureado ciclo en San Lorenzo, donde obtuvo el torneo local en 2013 y la Copa Libertadores en 2014. Su llegada al club se da en el marco de un mercado de pases de alto perfil para River, sumándose a los nombres de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Nicolás Otamendi.
El traspaso desde el fútbol mexicano se produjo tras registrar un ciclo estadístico en Tigres de 54 partidos disputados (49 como titular) y 23 goles convertidos. Sin embargo, su desvinculación de la entidad azteca estuvo acompañada por situaciones de conflicto fuera del campo de juego y denuncias hacia su círculo íntimo.
En el tramo final de la negociación, la esposa del futbolista, Sabrina, hizo públicas las agresiones recibidas en plataformas digitales a raíz de la salida del club mexicano: “En estos días recibí cientos de amenazas e insultos, no solo dirigidos a nosotros, sino también a mis hijas, y eso tiene un límite”, expresó, al tiempo que solicitó respeto para su familia y enfatizó: “Podría decir muchas cosas que prefiero guardar, pero con las nenas no… basta de amenazas”.