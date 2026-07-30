Buenos Aires se viste de tango

cartelera
Buenos Aires desplegará una agenda especial dedicada al tango a lo largo de agosto, que incluirá la 8ª edición de la Semana de las Milongas, conciertos de la Orquesta del Tango y recorridos históricos. El evento central será Tango BA Festival y Mundial, que reunirá a bailarines de todo el mundo entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre.
La Ciudad de Buenos Aires dedicará el mes de agosto a una programación cultural centrada en el tango, que tendrá como eje principal una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial durante la segunda quincena. Como instancia previa, vecinos y turistas podrán acceder a espectáculos, clases, charlas y milongas en diversos recintos porteños.
La agenda comenzará del 1° al 7 de agosto con la 8ª edición de la Semana de las Milongas, que abarcará 59 espacios distribuidos en distintos barrios. Posteriormente, el jueves 6 de agosto de 17:00 a 21:00, el Centro Cultural Aníbal Troilo (Gorriti 5740) inaugurará "La sala del Troilo", marco para el ciclo semanal "Arte y Cultura al Caer la Tarde". Ese mismo día a las 19:00, el guitarrista Armando de la Vega presentará el concierto "Juntos 30 años" en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center (San Martín 1225).
La actividad continuará el lunes 10 de agosto, de 18:00 a 21:00, con la presentación del Dúo Musical Galia en la milonga del Centro Cultural Aníbal Troilo. Por su parte, la Orquesta del Tango de Buenos Aires tocará junto a la cantante María José Mentana el viernes 14 de agosto a las 20:00 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), espacio que también sostendrá su habitual milonga de los domingos de 19:30 a 22:00.
A lo largo del mes, el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurès 735) albergará charlas, performances y encuentros de coleccionistas en el marco de la muestra "Gardel: lo real, lo simbólico y lo imaginario", de Jorge Muscia. En paralelo, doce Bares Notables de la Ciudad ofrecerán shows musicales. Para el jueves 20 de agosto a las 11:00 se programó la caminata "Tango en el Casco Histórico", una actividad gratuita por tanguerías tradicionales que requerirá inscripción previa a partir del 12 de agosto.
El certamen internacional Tango BA Festival y Mundial se disputará del 19 de agosto al 2 de septiembre en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario, acompañado por exhibiciones, charlas y orquestas en diversos puntos geográficos. Dentro de este marco, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce se presentará el jueves 20 de agosto a las 20:00 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. En tanto, la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) desarrollará todos los lunes del mes el ciclo "Milonga de Campeones", con una edición especial el lunes 24 de agosto.