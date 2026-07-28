El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 6,5% en julio y alcanzó su nivel más bajo

política
El indicador elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y se ubicó en 1,94 puntos. La baja estuvo impulsada por un menor rendimiento en el rubro Eficiencia. De esta manera, la confianza en el Gobierno retomó la tendencia negativa y el promedio del mandato cayó a su nivel más bajo. Las mayores bajas se registraron en hombres, jóvenes de 18 a 29 años y residentes del GBA.
La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella presentó los resultados del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente al mes de julio de 2026. El indicador, que se confecciona desde noviembre de 2001 mediante encuestas de opinión pública a nivel nacional en una escala de 0 a 5, registró un valor de 1,94 puntos. La cifra implica un retroceso de 6,5% respecto de junio y una disminución interanual de 21,0%.
De esta manera, en julio se reanudó el trayecto descendente del ICG registrado durante 2026, con junio como único mes con saldo positivo. Las variaciones mensuales del año quedaron fijadas en: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%), acumulando una contracción de 21,5% desde fines del año pasado. Con este desempeño, el promedio del ICG en la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, situándose en su registro más bajo. Como marco de referencia, los promedios de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo de mandato fueron de 2,51 y 1,91 puntos, respectivamente.
En el desglose por variables, cuatro de los cinco componentes del índice sufrieron bajas en comparación con el mes anterior. La variable Eficiencia experimentó el deterioro más pronunciado al retroceder a 1,79 puntos (-15,4%). Le siguieron Capacidad con 2,28 puntos (-7,3%), Preocupación por el interés general con 1,51 puntos (-6,9%) y Evaluación general del gobierno con 1,64 puntos (-2,5%). La excepción fue el rubro Honestidad, que se mantuvo en niveles prácticamente similares a los de junio con 2,45 puntos (-0,4%).
En cuanto al perfil demográfico y geográfico, los descensos más marcados del mes se registraron entre los hombres, el grupo etario de 18 a 29 años, los residentes del Gran Buenos Aires (GBA), las personas con nivel de instrucción primaria y quienes manifestaron haber sido víctimas de delitos durante los últimos 12 meses. Varios de estos segmentos habían presentado los incrementos más significativos durante el mes de junio. Los demás sectores analizados mostraron variaciones de menor escala, incluyendo bajas leves, subas menores o registros similares a los del mes previo.