¿Buscás sumar un integrante a la familia? La Ciudad lanza nuevas jornadas de adopción de mascotas

sociedad
La Ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo esquema de encuentros semanales en parques y plazas con el objetivo de promover la adopción responsable de perros y gatos.
Las jornadas se llevarán a cabo todos los sábados de agosto entre las 13:00 y las 17:00, e incluirán la presencia de hasta 15 organizaciones de rescate, animales bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal y atención veterinaria gratuita.
Ponen en marcha un nuevo formato de jornadas de adopción de perros y gatos con el propósito de ampliar la presencia territorial en todas las comunas, facilitar la adopción responsable y apoyar la labor de las organizaciones que rescatan, albergan y recuperan animales sin hogar. La iniciativa iniciará este sábado en el Parque Ferroviario Colegiales.
Las actividades contarán con la participación de hasta 15 ONG por fecha, las cuales presentarán animales en adopción, difundirán su trabajo, venderán productos solidarios y recibirán donaciones para financiar su labor. Asimismo, se sumarán perros y gatos bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal que fueron rescatados en distintos procedimientos y se encuentran en condiciones de ser adoptados. Cada jornada dispondrá además de un móvil veterinario para la aplicación gratuita de la vacuna antirrábica a perros y gatos, con horario de atención fijado de 13:00 a 17:00 durante los meses de invierno.
Cronograma del mes de agosto
Sábado 1°: Parque Ferroviario Colegiales - Comuna 13 (Moldes y Virrey Olaguer y Feliú).
Sábado 8: Plaza Aristóbulo del Valle - Comuna 11 (Cuenca y Baigorria).
Sábado 15: Plaza Martín Fierro - Comuna 3 (La Rioja y Cochabamba).
Sábado 22: Plaza Irlanda - Comuna 6 (Donato Álvarez y Neuquén).
Sábado 29: Parque Lezama - Comuna 1 (Dr. Enrique Finochietto y Defensa).