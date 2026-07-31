Torneo Clausura: ¿Cuándo y a qué hora juegan Boca, River, Racing e Independiente la fecha 3?

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La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de la tercera jornada del Torneo Clausura Mercado Libre, que se disputará entre el sábado 1 y el lunes 3 de agosto. Entre los partidos más destacados de la fecha, Boca visitará a Newell’s este domingo a las 17:00, mientras que River recibirá a Rosario Central el mismo domingo desde las 19:15.
La Liga Profesional de Fútbol oficializó la nómina de días, horarios, jueces principales y autoridades de VAR para la disputa de la tercera fecha del Torneo Clausura Mercado Libre, que se desarrollará a lo largo del primer fin de semana de agosto.
La actividad comenzará el sábado 1 de agosto con cinco partidos
15:30 | Gimnasia (Mza.) vs. Unión (Zona A). Árbitro: Juan Pablo Loustau / VAR: Germán Delfino.
15:30 | Estudiantes (Río Cuarto) vs. Banfield (Zona B). Árbitro: Jorge Baliño / VAR: Fernando Espinoza.
18:00 | Belgrano vs. Argentinos (Zona B). Árbitro: Andrés Gariano / VAR: Silvio Trucco.
18:00 | Estudiantes vs. Defensa y Justicia (Zona A). Árbitro: Sebastián Martínez / VAR: Fabrizio Llobet.
20:30 | Racing vs. Tigre (Zona B). Árbitro: Yael Falcón Pérez / VAR: José Carreras.
El domingo 2 de agosto continuará la jornada
14:30 | Deportivo Riestra vs. Barracas Central (Interzonal). Árbitro: Darío Herrera / VAR: Nicolás Lamolina.
14:30 | Aldosivi vs. Gimnasia (Zona B). Árbitro: Luis Lobo Medina / VAR: Gastón Monsón Brizuela.
17:00 | Newell’s vs. Boca (Zona A). Árbitro: Andrés Merlos / VAR: Adrián Franklin.
19:15 | River vs. Rosario Central (Zona B). Árbitro: Nicolás Ramírez / VAR: Fernando Echenique.
21:30 | Lanús vs. Instituto (Zona A). Árbitro: Nazareno Arasa / VAR: Lucas Novelli.
El cierre de la fecha se llevará a cabo el lunes 3 de agosto con los últimos compromisos
16:45 | Sarmiento vs. Ind. Rivadavia Mza. (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría / VAR: Sebastián Habib.
19:00 | Platense vs. Talleres (Zona A). Árbitro: Daniel Zamora / VAR: Héctor Paletta.
19:00 | Vélez vs. Independiente (Zona A). Árbitro: Leandro Rey Hilfer / VAR: Lucas Cavallero.
21:15 | Central Córdoba vs. San Lorenzo (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino / VAR: Pablo Dóvalo.
21:15 | Huracán vs. Atlético Tucumán (Zona B). Árbitro: Bruno Amiconi / VAR: Hernán Mastrangelo.