Hay Scaloneta hasta 2030: Scaloni renovó su contrato como entrenador de la Selección

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El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, continuará al frente del equipo nacional hasta el año 2030.
La confirmación oficial se realizó en una conferencia de prensa encabezada junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en la antesala del encuentro frente a Uruguay por la Fecha FIFA. De esta manera, la dirigencia ratificó la continuidad del proyecto deportivo más regular y exitoso de las últimas décadas del fútbol argentino.
Desde que asumió la conducción técnica el 7 de septiembre de 2018, el ciclo liderado por el entrenador oriundo de Pujato sostuvo una efectividad sin precedentes, alcanzando al menos las semifinales en las cinco grandes competencias internacionales que disputó. Tras el primer paso en la Copa América 2019 en Brasil —donde alcanzó los cuatro mejores en medio de un proceso de recambio—, la consagración llegó en la Copa América 2021 frente al seleccionado local en el estadio Maracaná, cortando una racha de 28 años sin títulos oficiales.
A partir de ese punto de inflexión, el equipo nacional consolidó su dominio con la obtención de la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley, la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 y el bicampeonato continental en la Copa América 2024 frente a Colombia en tiempo suplementario. La vigencia competitiva del proceso volvió a quedar demostrada en el Mundial 2026, certamen en el que la Albiceleste superó a Suiza en cuartos de final y derrotó 2-1 a Inglaterra en semifinales antes de caer en la final ante España, cerrando el ciclo previo a esta renovación con cuatro estrellas y presencia permanente en la definición de cada torneo.