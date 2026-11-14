Llega a Escobar la 5° edición de la Feria Japonesa

cartelera
La jornada se realizará en el Polo de Educación Superior de Escobar (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), de 12:00 a 20:00 y contará con puestos de comida japonesa, productos artesanales, plantas, regalos y artículos comestibles. También habrá espectáculos de danza, shows musicales y otras expresiones artísticas vinculadas a la cultura nipona.
El Bazaa es una de los eventos más representativos de las comunidades japonesas en Argentina. Además de la actividad comercial que genera, es un punto de encuentro para familias, instituciones y vecinos, y fortalece los lazos culturales entre ambas comunidades.