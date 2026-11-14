sábado, 14 de noviembre de 2026

Llega a Escobar la 5° edición de la Feria Japonesa


cartelera

Con entrada libre y gratuita, mañana domingo 15 de noviembre se desarrollará la 5° edición de la tradicional Feria Japonesa Bazaa, un evento que acerca las costumbres japonesas al público de Escobar con experiencias participativas y espacios culturales.


La jornada se realizará en el Polo de Educación Superior de Escobar (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), de 12:00 a 20:00 y contará con puestos de comida japonesa, productos artesanales, plantas, regalos y artículos comestibles. También habrá espectáculos de danza, shows musicales y otras expresiones artísticas vinculadas a la cultura nipona.

El Bazaa es una de los eventos más representativos de las comunidades japonesas en Argentina. Además de la actividad comercial que genera, es un punto de encuentro para familias, instituciones y vecinos, y fortalece los lazos culturales entre ambas comunidades.
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