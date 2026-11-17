economía
Frente al incremento de la morosidad registrado desde abril de este año a raíz del complejo contexto económico, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, conducido por Silvina Batakis, implementó una herramienta optativa para que los beneficiarios del Programa Buenos Aires Crea puedan refinanciar las cuotas de sus créditos destinados a la reforma, refacción o ampliación de viviendas.
La iniciativa busca acompañar a las familias bonaerenses con voluntad de pago, evitar situaciones de exclusión crediticia o conflictos judiciales y facilitar el recupero de los fondos mediante tres esquemas voluntarios que reducen el importe mensual y amplían los plazos de devolución.
Las alternativas de alivio financiero se adaptan a la situación particular de cada adjudicatario:
Quienes adeuden 3 o más cuotas consecutivas: accederán a una extensión del 50% en el plazo de devolución (calculado sobre cuotas vencidas y por vencer), la eliminación del 100% de los intereses punitorios y una quita del 80% en los intereses moratorios.
Quienes adeuden 1 o 2 cuotas: contarán con una extensión del plazo de devolución del 50% y la eliminación del 80% de los intereses moratorios.
Quienes se encuentren al día: tendrán la posibilidad de extender el plazo de devolución en un 50% respecto de las cuotas restantes para disminuir el valor mensual.
Desde la cartera provincial subrayaron que la adhesión a la reestructuración es totalmente voluntaria y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. Para iniciar el trámite o solicitar mayor información, los interesados deberán enviar un correo electrónico a consultasbsascrea@mosp.gba.gob.ar, casilla desde la cual se les remitirá el formulario correspondiente para efectivizar la solicitud.