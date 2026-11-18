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De la mano de Flavio Mendoza, Circo Ánima presentará en Buenos Aires "Una Mágica Navidad", una propuesta familiar que fusiona arte circense, música en vivo y despliegue tecnológico. El gran estreno tendrá lugar el viernes 27 de noviembre a las 21:00 en el predio de Carrefour Maxi Avellaneda, ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 299.
La puesta propone un recorrido sensorial de 360° por distintos paisajes navideños, acompañado por melodías interpretadas en vivo y un elenco integrado por 35 artistas seleccionados de distintas partes del mundo. A través de cuadros acrobáticos y visuales, el espectáculo celebra valores como el amor, la paz y la unión familiar, consolidando la impronta vanguardista que Mendoza desarrolló tras sucesos teatrales como Stravaganza, Franciscus y Mahatma, así como sus recientes producciones circenses La Cúpula y la próxima 7 Auras.
La experiencia se desarrollará en una carpa cilíndrica importada de Italia, de 46 metros de diámetro y 1.661 metros cuadrados de superficie, totalmente climatizada y con capacidad para 1.600 personas, incluyendo un sector VIP con asientos de cuero. El escenario cuenta con una plataforma hidráulica capaz de elevarse, girar y colocarse en vertical, además de una pasarela giratoria frontal, mientras que en el acceso al predio el público encontrará la "marquesa", un espacio ambientado con puestos gastronómicos, merchandising y puntos fotográficos.
Las funciones se realizarán los miércoles, jueves y viernes a las 21:00, y los sábados y domingos en doble horario, a las 18:00 y a las 21:00. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web circoanima.com.ar y próximamente se habilitarán en la boletería del circo.
Entradas a la venta en: circoanima.com.ar y próximamente en boletería del circo