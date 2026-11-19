economía
Durante octubre se inscribieron 36.826 créditos prendarios, una baja del 6,4% frente a septiembre pero un alza del 13,2% interanual. A pesar de la caída mensual, la financiación sostuvo más de la mitad de las ventas de autos 0km del mes (54,8%).
El mercado prendario cerró el mes de octubre con un total de 36.826 operaciones inscriptas, lo que implicó una retracción del 6,4% respecto de septiembre, aunque mantuvo un crecimiento interanual del 13,2%. De acuerdo con los datos del sector, la penetración global del financiamiento se ubicó en el 17,6% sobre el total de las transacciones registradas, con una distribución mensual del crédito repartida en un 68,6% para vehículos 0km y un 31,4% para unidades usadas.
En el segmento de unidades cero kilómetro se contabilizaron 25.254 prendas en octubre, marcando una baja intermensual del 6,5% y una mejora interanual del 12,1%. Pese al retroceso frente a septiembre, la participación del crédito creció y logró financiar el 54,8% de los patentamientos del mes. En el acumulado del año, las Financieras de Marca se consolidaron como el principal canal crediticio con el 42,2% del mercado, seguidas de cerca por los planes de ahorro (41,3%) y los bancos (14,2%). Por marcas, Peugeot encabezó las operaciones financiadas con el 75%, seguida por Fiat y Citroën con el 71% cada una; además, respecto de 2025 se destacaron los avances en participación de Ford (+13,3 puntos porcentuales), Toyota (+11,7 p.p.) y Peugeot (+10,6 p.p.), mientras que Chery retrocedió del 35% al 23%.
Por su parte, el crédito prendario destinado a vehículos usados sumó 11.572 operaciones durante octubre, registrando una caída del 6,1% en comparación con septiembre y una suba del 15,6% interanual, con una penetración del 7,1% sobre el total de transferencias. En este segmento, el acumulado anual expone un cambio estructural en la composición de los acreedores: los bancos perdieron peso al caer del 59% en 2025 al 34,7% en 2026, espacio que fue absorbido por canales no bancarios como las Financieras (que pasaron del 13,7% al 22,8%), las Financieras de Marca (del 11,4% al 15,1%), las Mutuales y Cooperativas (del 7,6% al 10,5%) y el rubro Otros (del 8,3% al 16,9%).