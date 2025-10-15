Argentina jugará la final frente a Marruecos

deportes
Para el técnico "Fue un partido muy difícil. Desnivelamos por individualidades, el primer tiempo nos costó un montón". "Creo que fuimos justos ganadores". "Pensamos un sistema que a veces sale y a veces no. En el entretiempo pudimos ajustar".
La Selección de Argentina se clasificó a la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tras vencer a Colombia en la Semifinal. La Albiceleste va por su séptima estrella en esta categoría.
Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final del Mundial Sub-20 al derrotar 1-0 a Colombia en Semifinales y peleará por el título contra Marruecos el domingo 19 de octubre.