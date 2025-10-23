La Orquesta Típica UNSAM en Parque Centenario

cartelera
El sábado 25 desde las 19:00, la agrupación dirigida por Ramiro Gallo y Hernán Possetti, recrearán la formación histórica de la orquesta típica, emblema del tango argentino.
La agrupación recreará la formación histórica de la orquesta típica, emblema del tango argentino, con un repertorio que incluye grandes clásicos, obras contemporáneas y arreglos de estudiantes y egresados de la universidad. De esta manera, la OTU refleja la vitalidad del tango y su capacidad de reinventarse en cada generación Orquesta Unsam
Integrantes: Luciano Sanchez Nobati, Lucía Cuesta, Ariadna Bruschini y Yamila Lara Ghio (violines); Juan Pablo Gómez Zurita (viola); Natacha Naim (violoncello); Bruno Leichmann, Andrés Kozac, Melina Reyes y José Dominici (bandoneones); Anabel Loza Subia y Daniel Torres (piano); Federico Demicheli (contrabajo); Luisina Mathieu y Josefina Ilundain (voces).
Orquesta Típica de UNSAM (OTU). Dirigida por los maestros Ramiro Gallo y Hernán Possetti, la OTU es una orquesta de tango conformada por estudiantes y egresados de la Licenciatura de Música Argentina de la Universidad Nacional de San Martín. Entendiendo a la Orquesta típica como la formación emblemática del tango, donde se desarrollan aquellas “posibilidades infinitas” de las que hablara Leopoldo Marechal con respecto al género. La OTU busca recorrer un repertorio diverso, donde hay lugar para clásicos, tangos nuevos y arreglos de estudiantes o egresados de la carrera.