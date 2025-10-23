Confirmado: otro argentino a la Fórmula 2

deportes
En un comunicado el equipo Van Amersfoort Racing (VAR) señaló que "se enorgullece de anunciar a su primer piloto de Fórmula 2 de la FIA para 2026, Nicolás Varrone. El piloto argentino cuenta con una amplia trayectoria en las carreras de resistencia, siendo su victoria en las 24 Horas de Le Mans en LMGTE Am en 2023 uno de sus momentos más destacados. VAR se complace en contar con la incorporación de Nico al equipo y espera con ilusión la temporada 2026".
Nico Varone, comenzó su carrera automovilística en 2016, en la Fórmula Renault 2.0 argentina. Tras dos temporadas, decidió continuar su carrera en Europa en 2018, y esta decisión dio sus frutos. A pesar de participar con dos equipos diferentes durante la temporada del V de V Challenge Monoplace de ese año, logró ganar el campeonato con 546 puntos, 13 pole positions, seis victorias y 11 podios.
“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. Tengo muchas ganas de ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí durante todos estos años” dijo Nicolás Varrone.
El director del equipo Van Amersfoort Racing, Brad Joyce, también agregó: "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Nico a Van Amersfoort Racing para nuestra campaña de Fórmula 2 FIA 2026. Su experiencia y logros en carreras de resistencia, incluido su éxito en Le Mans, hablan por sí solos.
