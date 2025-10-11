sábado, 11 de octubre de 2025

Charly García y Sting juntos


espectáculos

Las estrellas musicales de Charly García y Sting se juntaron en una nueva canción llamada "In the City". Se puede escuchar y ver en plataformas.


Los geniales artistas Charly García tocaron juntos en 1988 cuando se realizó el show Human Rights Now! por Amnesty International. El 14 de octubre de 1988 en el estadio de Mendoza y el 15 en el estadio de River Plate se juntaron para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora se vuelven a reunir para una nueva canción.

Sony Music informó que “In the city” de @charlygarcia x @theofficialsting ya se encuentra disponible. 🎶 Disfrutalo en todas las plataformas digitales.

Ficha Técnica

Letra y música CHARLY GARCÍA
Grabación y mezcla @matszn 
Grabaciones Sting & Dominic @tonylake77 
Masterización @tedjensen_sterling 
Diseño gráfico @cachin__
Producción ejecutiva @tatinsnm & @mkcherryboom

SONY MUSIC ARGENTINA
Video @nikosedano
A&R @nachojsoler
Marketing @sergioponfil
