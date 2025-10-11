Charly García y Sting juntos

espectáculos
Los geniales artistas Charly García tocaron juntos en 1988 cuando se realizó el show Human Rights Now! por Amnesty International. El 14 de octubre de 1988 en el estadio de Mendoza y el 15 en el estadio de River Plate se juntaron para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora se vuelven a reunir para una nueva canción.
Sony Music informó que “In the city” de @charlygarcia x @theofficialsting ya se encuentra disponible. 🎶 Disfrutalo en todas las plataformas digitales.
Ficha Técnica
Letra y música CHARLY GARCÍA
Grabación y mezcla @matszn
Grabaciones Sting & Dominic @tonylake77
Masterización @tedjensen_sterling
Diseño gráfico @cachin__
Producción ejecutiva @tatinsnm & @mkcherryboom
SONY MUSIC ARGENTINA
Video @nikosedano
A&R @nachojsoler
Marketing @sergioponfil