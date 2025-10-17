El mes de la Identidad sumate a la campaña #SoyDeAbuelas

sociedad
En el marco del 48° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y en el Día Nacional del Derecho a la Identidad, convocamos a la sociedad, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa a sumarse a la campaña “Soy de Abuelas”, con el objetivo de visibilizar la búsqueda de los nietos y nietas que seguimos buscando. Sólo sosteniendo la pregunta por la identidad podremos encontrar a los desaparecidos vivos de la última dictadura.
Saber quiénes somos, conocer nuestra cultura, nuestra historia, nuestra familia, es lo que nos permite construir nuestras identidades desde las semejanzas y diferencias. Memoria e Identidad van de la mano para sostenernos como pueblos y evitar la repetición de delitos tan aberrantes como los cometidos por el terrorismo de Estado señalan desde Abuelas.
En el mes de la Identidad, la propuesta es sencilla: Contanos: Quién sos / Cómo es tu familia / De qué club sos / Qué te gusta hacer / Que te inspira / Qué sabés de Abuelas / Cuál es tu historia. Podés hacerlo con la propuesta de la campaña, grabar un video, dibujarlo, hacer una canción o lo que más te guste. Lo importante es que todos y todos sigamos hablando de nuestra identidad. En este enlace encontrarán materiales para trabajar y también para difundir la campaña.
El miércoles 22 de octubre Día Nacional del Derecho a la Identidad, compartí tus historias en redes sociales y no olvides usar las etiquetas de la campaña #SoyDeAbuelas #Abuelas48Años y etiquetar en @abuelasdifusion
A los medios de comunicación agradecemos la difusión ya docentes y educadores que llevan las propuestas a sus instituciones para entre todos conocer quiénes somos y sumarnos al colectivo #SoyDeAbuelas