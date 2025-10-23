Sesión especial en la Legislatura porteña

politica
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó una Sesión Especial, convocada por la presidenta del Cuerpo, Clara Muzzio, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 3 del Reglamento interno, con el fin de tratar diversos asuntos de relevancia institucional. Se concretó la incorporación de Claudio Cingolani como diputado de la Ciudad, en reemplazo del legislador Gustavo Mola, fallecido el pasado 8 de octubre y el juramento de Rocío Mercedes López Di Muro en la justicia.
En el inicio de la sesión, se realizó un homenaje al diputado Gustavo Mola, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y aporte a la vida institucional de la Ciudad.
El diputado Facundo Del Gaiso manifestó “un gran respeto por su trabajo, su militancia, su trabajo permanente por los sectores más postergados” y recordó “su sonrisa permanente”. Marilú González Estevarena describió “al militante apasionado que pudo llevar sus ideas sin claudicar, siempre presente sin hacer ruido pero con un compromiso ejemplar”. Juan Pablo O´Dezaille rescató a “un tipo entrador, simpático, pícaro, que siempre te sacaba una sonrisa pero que sostenía con firmeza su compromiso. Quiero rescatar en él la militancia política como una entrega colectiva hacia el otro y como parte de eso otro”. Claudia Neira destacó “su compromiso territorial hasta la incomodidad si era necesario, siempre trabajando codo a codo con los vecinos”. Sebastián Nagata recordó a “una persona predispuesta a apoyar al otro. Muy generoso, siempre atento a salir de los flashes para ayudar a que las cosas salieran mejor”. Para Graciela Ocaña, Gustavo Mola fue “alguien siempre dispuesto a interesarse en lo que le pasa al otro. Defensor de sus principios y valores. Aun cuando eso le podía generar dificultades. Quiero agradecer a la UCR por haber dado un dirigente de la calidad de Gustavo”. Francisco Loupias expresó: “Se fue un amigo. Nos toca despedir a un militante comprometido que siempre tenía una sonrisa, alguien que nos deja una huella para transformarnos no solo como militantes sino como personas. Se fue una persona irremplazable”. Finalmente, Aldana Crucitta agradeció el respeto con que Gustavo Mola fue recordado en el recinto y sostuvo que “además del militante, Gustavo era un enamorado de su familia y de sus amigos. Amante de sus perros, hincha de San Lorenzo. Era alguien que te despertaba con un café y el asado a punto. Hacía que los amigos de sus hijos nos sintiéramos parte de su familia”.
Asimismo, la Legislatura tomó juramento a la Dra. Rocío Mercedes López Di Muro como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en cumplimiento de la Resolución N.º 198/2025 de dicho organismo, que aceptó la renuncia del Dr. Martín Miguel Converset a partir del 1 de octubre del corriente año y solicitó la designación de su reemplazante.
Durante la misma sesión también prestaron juramento los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que se encontraban pendientes, completando de este modo los actos formales requeridos para el funcionamiento regular de los organismos judiciales y legislativos de la Ciudad.