NotaChat a Guadalupe Mol

notachat
Reportaje realizado con la artista Guadalupe Mol.
conectamos con Guadalupe Mol, Hola cómo estás?
Guadalupe Mol dice: Muy bien!
NotaChat dice: estás presentando nuevo trabajo, de qué se trata?
Guadalupe dice: "si me hubiera ido" Traduce a una etapa de mi vida tal vez un poco mas calma, a nivel pensamientos, y a nivel sonoro
NotaChat dice: es parte de un nuevo disco?
Guadalupe dice: Puede ser!
NotaChat dice: cómo lo estás pensando, qué ritmos vamos a encontrar?
Guadalupe dice: Me estoy encontrando con muchas ganas de fuisonar el folklore, el rock y el pop
NotaChat dice: mientras eso pasa continuas con el entrenamiento vocal de distintos cantantes. Quienes estén interesados te pueden contactar para tomar clases?
Guadalupe dice: Si! Me pueden encontrar en mis redes sociales!
NotaChat dice: Se enseña a cantar?
Guadalupe dice: Si, claro!
NotaChat dice: qué se necesita para cantar?
Guadalupe dice: Yo creo, que el oido es indispensable!
NotaChat dice: se puede desafinar cuando se canta en forma profesional? está permitido?
Guadalupe dice: Puede pasar! Para cantar se necesitan tener alineados varios factores... en vivo estamos mas propensos a desafinar por un monton de causas!
NotaChat dice: cuál es tu relación con Lula Bertoldi?
Guadalupe dice: Es una gran amiga y socia de nuestro ciclo "bestias"
NotaChat dice: qué es el Ciclo Bestias?
Guadalupe dice: Es un ciclo integramente conformado por musicas, cantautoras y tecnicas mujeres / disidencias.
NotaChat dice: cuál es tu papel en el ciclo?
Guadalupe dice: Soy productora de todo en general (como las chicas) nos dividimos tareas. Me gusta mucho la parte de técnica, repertorio, ensayos.
NotaChat dice: cuáles son los logros del espacio?
Guadalupe dice: Logramos generar una red de compañerismo y amistad muy fuerte. Un refugio para chicas, donde nos juntamos a hacer buena musica!
NotaChat dice: cómo ves al país?
Guadalupe dice: Bastante turbio y cansado
NotaChat dice: y desde el lado de la música?
Guadalupe dice: Lo mismo, pero justamente lo que intentamos generar, son espacios seguros para darle batalla al odio e injusticia
NotaChat dice: qué representa la música y el canto en tu vida?
Guadalupe dice: Es una forma de expresarme, es una forma de vivir.
NotaChat dice: cuándo y dónde podremos verte sobre el escenario?
Guadalupe dice: El 24 de Octubre en Teatro Opera La Plata junto a Eruca Sativa y el 8 de noviembre en CC Matienzo junto a Lobela
NotaChat dice: te damos las gracias por tu tiempo
Guadalupe dice: gracias a ustedes.
Guadalupe dice: Rojo
NotaChat dice: un libro?
Guadalupe dice: Diario de una dispersion
NotaChat dice: una canción?
Guadalupe dice: Crimen de Cerati
NotaChat dice: un film?
Guadalupe dice: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos
NotaChat dice: un personaje histórico?
Guadalupe dice: Mi mamá
NotaChat dice: un momento ideal
Guadalupe dice: Guitarra mate y verde
NotaChat dice:qué te hace llorar?
Guadalupe dice: La ansiedad
NotaChat dice: qué te hace reír?
Guadalupe dice: hablar con mi hermana
NotaChat dice: a qué jugabas de chica?
Guadalupe dice: a ser artista
NotaChat dice: de qué cuadro sos simpatizante?
Guadalupe dice: de ninguno
NotaChat dice: un obsequio para nuestra colección?
Guadalupe dice: Una Pua
NotaChat dice: el título para esta nota?
Guadalupe dice: Guadalupe Mol y su resistencia.
Por Ignacio Gaitán
👉🏻 las redes / @guadalupemol / @bestias_ciclo / @lula_bertoldi / @notachat.ok
Por Ignacio Gaitán
