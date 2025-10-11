sábado, 11 de octubre de 2025

NotaChat a Guadalupe Mol


Reportaje realizado con la artista Guadalupe Mol.

NotaChat dice: conectamos con Guadalupe Mol, Hola cómo estás?

Guadalupe Mol dice: Muy bien!

NotaChat dice: estás presentando nuevo trabajo, de qué se trata?

Guadalupe dice: "si me hubiera ido" Traduce a una etapa de mi vida tal vez un poco mas calma, a nivel pensamientos, y a nivel sonoro

NotaChat dice: es parte de un nuevo disco?

Guadalupe dice:  Puede ser!

NotaChat dice: cómo lo estás pensando, qué ritmos vamos a encontrar?

Guadalupe dice:  Me estoy encontrando con muchas ganas de fuisonar el folklore, el rock y el pop

NotaChat dice: mientras eso pasa continuas con el entrenamiento vocal de distintos cantantes. Quienes estén interesados te pueden contactar para tomar clases?

Guadalupe dice:  Si! Me pueden encontrar en mis redes sociales!

NotaChat dice: Se enseña a cantar?

Guadalupe dice:  Si, claro!

NotaChat dice: qué se necesita para cantar?

Guadalupe dice: Yo creo, que el oido es indispensable!

NotaChat dice: se puede desafinar cuando se canta en forma profesional? está permitido?

Guadalupe dice:  Puede pasar! Para cantar se necesitan tener alineados varios factores... en vivo estamos mas propensos a desafinar por un monton de causas!

NotaChat dice: cuál es tu relación con Lula Bertoldi?
Guadalupe dice: Es una gran amiga y socia de nuestro ciclo "bestias"

NotaChat dice: qué es el Ciclo Bestias?

Guadalupe dice:  Es un ciclo integramente conformado por musicas, cantautoras y tecnicas mujeres / disidencias.

NotaChat dice: cuál es tu papel en el ciclo?

Guadalupe dice: Soy productora de todo en general (como las chicas) nos dividimos tareas. Me gusta mucho la parte de técnica, repertorio, ensayos.

NotaChat dice: cuáles son los logros del espacio?

Guadalupe dice:  Logramos generar una red de compañerismo y amistad muy fuerte. Un refugio para chicas, donde nos juntamos a hacer buena musica!

NotaChat dice: cómo ves al país?

Guadalupe dice:  Bastante turbio y cansado

NotaChat dice: y desde el lado de la música?

Guadalupe dice:  Lo mismo, pero justamente lo que intentamos generar, son espacios seguros para darle batalla al odio e injusticia

NotaChat dice: qué representa la música y el canto en tu vida?

Guadalupe dice:  Es una forma de expresarme, es una forma de vivir.

NotaChat dice: cuándo y dónde podremos verte sobre el escenario?

Guadalupe dice:  El 24 de Octubre en Teatro Opera La Plata junto a Eruca Sativa y el 8 de noviembre en CC Matienzo junto a Lobela

NotaChat dice: te damos las gracias por tu tiempo

Guadalupe dice:  gracias a ustedes.

Lo que te gusta

NotaChat dice: un color?
Guadalupe dice:  Rojo
NotaChat dice: un libro?
Guadalupe dice:  Diario de una dispersion
NotaChat dice: una canción?
Guadalupe dice:  Crimen de Cerati
NotaChat dice: un film?
Guadalupe dice: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos
NotaChat dice: un personaje histórico?
Guadalupe dice: Mi mamá
NotaChat dice: un momento ideal
Guadalupe dice: Guitarra mate y verde
NotaChat dice:qué te hace llorar?
Guadalupe dice: La ansiedad
NotaChat dice: qué te hace reír?
Guadalupe dice: hablar con mi hermana
NotaChat dice: a qué jugabas de chica?
Guadalupe dice: a ser artista
NotaChat dice: de qué cuadro sos simpatizante?
Guadalupe dice: de ninguno
NotaChat dice: un obsequio para nuestra colección?
Guadalupe dice: Una Pua
NotaChat dice: el título para esta nota?
Guadalupe dice: Guadalupe Mol y su resistencia.
Por Ignacio Gaitán
👉🏻 las redes / @guadalupemol / @bestias_ciclo / @lula_bertoldi / @notachat.ok
