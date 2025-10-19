Día de la Madre en Pinta BAphoto

cartelera
La feria internacional de fotografía más importante de la región celebra un fin de semana especial en La Rural.
Buenos Aires, octubre de 2025. Del 17 al 19 de octubre, Pinta BAphoto celebra una nueva edición en el Pabellón 8 de La Rural (Av. Sarmiento 2704), con una programación única que combina fotografía, conversación y beneficios exclusivos por el Día de la Madre. Pinta BAphoto es el encuentro más importante de fotografía y este año propone un recorrido que combina la excelencia artística con una experiencia cercana, diversa y accesible.
FORO: programa de conversaciones
DOMINGO 19
3 pm
FORO | Proyección: Sara Facio: Haber Estado Ahí
Participa: Cinthia Rajschmir (Directora del film)
6 pm
Conversación con las artistas Donna Conlon y Marina De Caro
Participan: Donna Conlon (artista de la Sección Video Project), Marina De Caro (artista de la Sección Special Project)
Modera: María Paula Zacharías (Periodista especializada en artes visuales)
6 pm
FAN Fest - Sección Editorial, Espacio FAN.
Fotos, libros, música y brindis!
Catálogo con selección de obras accesibles
Pinta BAphoto presenta Catálogo Accesible, una selección de obras originales con valores entre USD 100 Y 1500. La iniciativa busca acercar nuevas oportunidades para iniciar una colección o incorporar piezas de fotografía moderna y contemporánea dentro de un con texto de excelencia y legitimidad.
Promociones y beneficios
Durante todo el fin de semana, el público podrá acceder a descuentos especiales:
50% off en entradas con tarjetas del Banco Hipotecario (tope de reintegro $27.000)
15 cuotas sin interés en la compra de obras con Banco Hipotecario
2x1 Club La Nación
50% de descuento para estudiantes, jubilados y personas con CUD
Promoción Día de la Madre: el domingo 19 de octubre, entrada 2x1 exclusiva en boletería física y acceso gratuito para niños menores de 18 años
La Rural, Pabellón 8 – Av. Sarmiento 2704, Buenos Aires
17 al 19 de octubre de 2025
Viernes y sábado de 14:00 a 20.30 | Domingo de 14:00 a 20:00.