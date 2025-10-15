medios
El término friendslop comenzó como una broma, pero rápidamente se convirtió en un apodo para una ola de títulos indie como Lethal Company, Content Warning y R.E.P.O., que prosperan gracias a clips graciosos, desastres en chats de proximidad y momentos virales. Pero ¿qué define exactamente a un juego friendslop, por qué los desarrolladores los están creando y cuáles realmente valen la pena?
¿Qué son los juegos friendslop?
Los juegos friendslop son títulos multijugador, independientes y de bajo costo, construidos sobre mecánicas simples y un enfoque en la diversión grupal caótica. No están diseñados para ofrecer experiencias profundas para un solo jugador ni progresión a largo plazo. En cambio, la diversión proviene casi por completo de las personas con las que juegas.
El término surgió como una broma en redes sociales en 2025, pero se popularizó porque describe perfectamente esta tendencia: juegos baratos, desordenados y que dependen de los amigos para convertir breves sesiones en momentos desternillantes. A diferencia de los grandes lanzamientos AAA, un friendslop no necesita gráficos de última generación ni tramas elaboradas. Lo que importa es la accesibilidad y la diversión compartida. Los criterios principales son simples: bajo costo, entrada fácil y humor impredecible.
El auge de los juegos friendslop
El fenómeno puede rastrearse hasta el éxito viral de Lethal Company a finales de 2023. Lo que empezó como un modesto lanzamiento indie explotó gracias a streamers de Twitch y YouTube que mostraban momentos caóticos impulsados por el chat de proximidad, monstruos impredecibles y fracasos grupales llenos de comedia. Los clips se difundieron por TikTok y Twitter, transformando el juego en un evento cultural e inspirando una ola de títulos similares.
Esta fórmula resultó irresistible para los creadores de contenido. Los juegos friendslop son fáciles de aprender, impredecibles y perfectos para generar clips virales. Ver a un grupo de amigos gritar, reír y fracasar juntos en Lethal Company, R.E.P.O. o Peak es contenido ideal para redes. Por unos pocos dólares, cualquiera puede sumarse y replicar la experiencia con su propio grupo.
Desde entonces, nuevos desarrolladores han seguido la fórmula. Títulos como Content Warning, Totally Reliable Delivery Service y Peak han ganado popularidad apoyándose en los mismos elementos: mecánicas simples, caos grupal y foco en la interacción social. Más que una tendencia de diseño, este auge refleja la economía actual del streaming y la cultura del clip.
Juegos friendslop vs. multijugador: ¿cuál es la diferencia?
No todo juego multijugador entra en esta categoría. El término friendslop se refiere específicamente a experiencias cooperativas de bajo precio (por debajo de los $10 o $15 dólares), con mecánicas sencillas y poca o nula progresión. Buscan generar risas y caos en sesiones breves, no aventuras extensas o narrativas profundas.
Títulos como Destiny 2 o Elden Ring: Nightreign son producciones masivas con mundos expansivos y actualizaciones constantes: multijugador, sí, pero no friendslop. Incluso juegos cooperativos estructurados como It Takes Two o A Way Out quedan fuera, ya que ofrecen experiencias más cinematográficas y duraderas.
Los friendslop ocupan su propio nicho. Se cruzan con los party games y los cooperativos de supervivencia, pero lo que los define es su bajo costo, accesibilidad y diversión completamente dependiente del grupo de amigos. Esa esencia es lo que ha hecho que el término perdure, aun cuando nació como una broma.
Los mejores juegos friendslop para jugar con tus amigos
El género ha crecido rápidamente, con decenas de estudios independientes buscando replicar la fórmula del caos cooperativo accesible. Aunque no todos los lanzamientos logran mantenerse en el tiempo, algunos se destacan como ejemplos perfectos de lo que un friendslop puede ser: mecánicas simples, dinámicas hilarantes y momentos que merecen ser compartidos.
1. Lethal Company: El título que definió el género. Creado por el desarrollador independiente Zeekerss, este juego de terror cooperativo para cuatro jugadores se volvió viral en 2023 gracias a su mezcla de sustos y comedia. Asumes el papel de un empleado que debe recolectar chatarra en instalaciones abandonadas para cumplir una cuota.
2. Peak: Desarrollado por Aggro Crab y Landfall, Peak reemplaza el terror por la cooperación. Hasta cuatro jugadores deben escalar una montaña antes de que la niebla mortal los alcance. La clave está en el trabajo en equipo: compartir recursos, ayudarse a escalar y revivir compañeros caídos.
3. R.E.P.O.: Inspirado en Lethal Company, pero con un giro propio. Aquí los jugadores trabajan para un misterioso “Taxman”, recolectando objetos valiosos mientras sobreviven a monstruos. La física, los ítems frágiles y la necesidad de cooperación hacen que cada partida sea una coreografía de caos.
4. Murky Divers: Desarrollado por Embers, lleva el concepto friendslop al fondo del mar. Los jugadores controlan una tripulación de submarino que debe explorar laboratorios sumergidos y evitar criaturas terroríficas. La coordinación es clave, pero los errores y malentendidos por chat crean momentos de pura comedia.
5. Content Warning: Este juego da un giro original al género: el objetivo no es solo sobrevivir, sino grabar contenido. Los jugadores deben filmar encuentros con monstruos para subirlos a “Spooktube” y ganar vistas. Cada partida termina con una reproducción de lo grabado, con comentarios de una audiencia ficticia, lo que añade una capa de sátira sobre la cultura del streaming.
Los juegos friendslop pueden haber nacido como una broma, pero el género ya es parte fundamental del panorama actual. Estas experiencias multijugador son accesibles, impredecibles y sociales, y prosperan en una era donde lo importante no es solo jugar, sino compartir momentos inolvidables con amigos.