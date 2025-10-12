Los efectos de las apuestas en la salud mental de los chicos

sociedad
UNICEF presenta, en el marco del Mes de la Salud Mental, una campaña que busca concientizar sobre el impacto de las apuestas online en las chicas y los chicos, y brindar herramientas a las familias y personas adultas de referencia para generar espacios de escucha y diálogo intergeneracional.
Según el informe Kids Online Argentina (UNICEF, 2025), uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez. La puerta de entrada ocurre alrededor de los 13 años, sobre todo en varones, gracias al acceso a las billeteras virtuales; y, en la mayor parte de los casos, las apuestas se dan en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol. Aunque en Argentina el juego de azar se encuentra prohibido para personas menores de 18 años, seis de cada diez chicos afirman que conocen a alguien que apostó dinero de manera virtual, de acuerdo con el informe. Además, casi la mitad (47%) asegura conocer plataformas y aplicaciones de apuestas.
“Las apuestas online tienen efectos en el plano relacional y emocional de las chicas y los chicos, lo que puede generar ansiedad, frustración, insomnio, retraimiento, bajo rendimiento escolar, mayores conflictos familiares y exposición a discursos engañosos vinculados al éxito inmediato”, explica Javier Quesada, Especialista en Salud y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF Argentina. “Esto termina afectando sus vínculos, su autoestima y salud mental. En muchos casos, sin que nadie se dé cuenta a tiempo”, subraya.
Actualmente se observa un uso creciente de los juegos de azar online. Para frenarlo y generar conciencia es necesario que las familias, docentes y personas adultas de referencia se involucren. “Existe evidencia suficiente para asegurar que, cuando los adultos están presentes frente a las necesidades de las y los adolescentes, se reducen las posibilidades de que los chicos apuesten online”, sostiene Quesada.
Para fortalecer las capacidades de las familias y adultos, que puedan reflexionar y dialogar con las chicas y los chicos acerca de las oportunidades y riesgos en el mundo online, sus consecuencias, prevenir el uso de aplicaciones y plataformas de apuestas, y abordar situaciones problemáticas desde el respeto y la escucha, UNICEF desarrolló una serie de recomendaciones para iniciar la conversación con los chicos y las chicas:
Tomar la iniciativa del diálogo y no esperar que el tema surja solo: es importante generar activamente un espacio de charla;
Elegir un clima tranquilo, sin tensiones y con tiempo para desarrollar un diálogo con calma;
Hablar simple y con claridad sobre lo que se quiere dialogar;
Mostrar confianza y respeto en la capacidad de decidir que tienen las chicas y los chicos: se puede acompañar, sin invadir;
Prestar real atención a qué piensan, que sienten, qué saben y qué entienden sin juzgar: que las chicas y chicos sientan que tienen un canal de conversación y apoyo abierto para hablar cuando lo necesiten.