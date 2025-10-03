Cuáles son las medidas del gobierno porteño por el Turismo

política
La Ciudad de Buenos Aires generaría medidas para fortalecer el turismo y consolidarse como un destino integral que combine negocios y calidad de vida: actualmente recibe casi 3 millones de turistas extranjeros por año y más de 6 millones del resto del país, además de generar 153 mil empleos directos del sector hotelero y gastronómico.
“La calidad de la atención y el arte de la hospitalidad es característico de nuestro capital humano. Las ciudades también competimos y como Gobierno tenemos el objetivo de coordinar los incentivos y empujar en la misma dirección”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante su discurso en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en La Rural.
La Ciudad participa con el stand “Buenos Aires, abierta todo el año” en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, inspirado en la “Experiencia Obelisco” como símbolo icónico y con referencias al entorno de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Se esperan más de 135 mil visitantes para recorrer los stands de más de 60 países y de todas las provincias argentinas.
Entre las medidas para fortalecer al turismo se destacan:
▪️Aumentar 45% en la inversión para la promoción tanto a nivel nacional como en el exterior a través del Ente de Turismo (ENTUR), en alianzas estratégicas con el sector privado; fortalecer el Turismo de Reuniones (MICE).
▪️Incorporación a la mesa de trabajo al circuito de los sectores académico-científico, innovación y del conocimiento.
▪️Inversión del sector público en la oferta turística de la Ciudad (puesta en valor del Parque de la Ciudad, incorporación de buses eléctricos, sistema multipago en la red de Subte y Colectivos de la Ciudad, entre otras).
▪️Posicionamiento de la Ciudad como destino turístico integral, fortaleciendo el turismo cultural y la oferta de eventos masivos.
▪️Desarrollo de un nuevo HUB de Turismo ubicado al lado del Centro Cultural Recoleta, donde funcionarán varios organismos relacionados al sector y un centro de atención al turista (venderá merchandising de la Ciudad).