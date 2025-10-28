Colombo se reunió con el Papa

sociedad
"Me voy con el corazón lleno de esperanza", expresó el presidente del Episcopado argentino. "Fue un diálogo fraterno con el pontífice sobre la misión de la Iglesia y los desafíos pastorales del país".
El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, fue recibido por el papa León XIV en el Vaticano.
"Queridos hermanos, esta mañana he tenido la alegría de compartir un momento de mucha fraternidad y de diálogo con el papa León XIV", expresó el prelado al dar a conocer el encuentro. Monseñor Colombo señaló que la reunión fue una oportunidad para "conocerlo y establecer una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia en la Argentina".
El arzobispo mendocino también recordó la visita del papa Francisco al Perú, cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo y participó de aquella experiencia pastoral. Durante el diálogo, ambos compartieron reflexiones sobre "la vida y la misión de la Iglesia en general", con especial atención a los recientes jubileos de los equipos sinodales y de los movimientos sociales.
"Me voy con el corazón lleno de esperanza de este camino que la Iglesia ha iniciado de la mano del papa León", concluyó monseñor Colombo.