Temporal en CABA y ciudades de Buenos Aires

sociedad
El área estuvo afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas provocaron abundante caída de agua en cortos períodos, se estiman más de cien milímitros, actividad eléctrica frecuente y granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
La Ciudad emitió un alerta con las siguientes consignas
A los vecinos:
En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.
No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.
Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.
Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.
No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.
No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.
Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.
Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.
En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.
No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.
A los automovilistas:
Usar siempre cinturón de seguridad.
Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.
Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.
En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.