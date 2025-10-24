Toda la información de las elecciones nacionales 2025

política
Importante trabajo de la Universidad de Buenos Aires con toda la información de estas elecciones legislativas 2025. Se trata de una plataforma que te permitirá analizar todos los datos electorales de esta elección.
El proyecto se denomina Data CP y se trata de una plataforma digital que centraliza y visualiza datos electorales de Argentina.
→ Ofrece acceso abierto y gratuito a una amplia variedad de datos electorales, que pueden ser consultados y descargados por cualquier interesado/a.
¿Para qué sirve la plataforma?
→ Comparar propuestas y candidatos/as.
→ Simular el reparto de bancas según el sistema D’Hondt.
→ Aprender cómo se vota con la Boleta Única Papel.
→ Seguir en tiempo real las jornadas electorales.
→ Acceder a información de elecciones pasadas como base sólida para investigaciones, comparaciones históricas, evolución de resultados, etc.
Pablo Cerchia, desarrollador de la plataforma junto con la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explica que la plataforma:
-Contribuye a la transparencia electoral, al poner a disposición y de manera estandarizada, la misma información que se encuentra dispersa en distintos portales.
-Ayuda a la comprensión del sistema electoral al traducir esos datos en visualizaciones claras y comparables.
-Facilita el acceso a información precisa lo que fortalece la confianza en el proceso democrático.
Los organizadores informaron que podes seguirla entrando acá.