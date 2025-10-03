Diputados busca blindar la energía atómica

política
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado Daniel Gollán (UxP), recibió a referentes y representantes de distintos sectores que manifestaron su postura acerca del Plan Nuclear argentino y la privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Al comienzo de la reunión, la diputada Agustina Propato (UxP) presentó un proyecto que deroga el decreto 695/2025 que dispone la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. bajo la modalidad de venta de acciones.
Andrés Kreiner, investigador superior del CONICET en la Comisión Nacional de Energía Atómica señaló: “Defender a Nucleoeléctrica Argentina es defender a quienes trabajan y producen y es apostar por una Argentina con soberanía energética, tecnológica, tarifas justas y desarrollo para todos”, sostuvo. Diego Hurtado, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, manifestó que “el sector nuclear es uno de los pocos casos exitosos que Argentina puede mostrar en muchos frentes del mundo industrial, productivo, tecnológico y científico”.
Entre otros oradores, Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, añadió que “el estado de situación del sector es crítico, de todo el entramado nuclear”.
Durante la reunión de Comisión, el diputado Christian Castillo (FIT) explicó que su bancada presentó un proyecto de pedido de informes al PEN sobre el tema, junto a otra iniciativa que prohíbe la privatización del sistema nuclear argentino. También estuvo presente el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), quien ratificó “el compromiso histórico” del partido radical de que “las empresas estratégicas sean nacionales y estatales”.