Los Pumas por la revancha

Los Pumas van por la revancha frente a Sudáfrica.
Atrás quedó la dura derrota por 67-30 ante los Springboks en Durban, y ahora los dirigidos por Felipe Contepomi buscarán cambiar la imagen y cerrar el VISA Macro Rugby Championship de la mejor manera. La revancha será este sábado 4 de octubre en Twickenham, Londres, desde las 10:00 de Argentina (14:00 hora local), y contará con transmisión de ESPN.
En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy con 51, Lisandro Arbizu con 48, Hugo Porta con 38 y Agustín Pichot con 31. El primer partido como capitán para el jugador surgido en Newman, fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania (triunfo 24-17). UAR
Para la revancha en Twickenham, Felipe Contepomi dispuso 7 cambios respecto al XV inicial de la semana pasada:
Guido Petti por Franco Molina
Pedro Rubiolo por Lucas Paulos
Santiago Grondona por Joaquín Oviedo
Simón Benítez Cruz por Gonzalo García
Gerónimo Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras de fullback y Juan Cruz Mallía de wing, sale Mateo Carreras.
Justo Piccardo por Lucio Cinti
Bautista Delguy por Rodrigo isgró
A continuación, los elegidos para enfrentar a los Springboks en Londres:
1. VIVAS, Mayco (36 caps)
2. MONTOYA, Julián (113 caps) (Capitán)
3. SCLAVI, Joel (32 caps)
4. PETTI, Guido (94 caps)
5. RUBIOLO, Pedro (28 caps)
6. MATERA, Pablo (117 caps) (Vicecapitán)
7. KREMER, Marcos (78 caps)
8. GRONDONA, Santiago (22 caps)
9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (6 caps)
10. PRISCIANTELLI, Gerónimo (1 cap)
11. MALLÍA, Juan Cruz (47 caps) (Vicecapitán)
12. CHOCOBARES, Santiago (32 caps)
13. PICCARDO, Justo (7 caps)
14. DELGUY, Bautista (36 caps)
15. CARRERAS, Santiago (60 caps)
Suplentes
16. RUIZ, Ignacio (23 caps)
17. WENGER, Boris (3 caps)
18. CORIA MARCHETTI, Francisco (6 caps)
19. MOLINA, Franco (17 caps)
20. GONZÁLEZ, Juan (47 caps)
21. OVIEDO, Joaquín (18 caps)
22. MOYANO, Agustín (4 caps)
23. ISGRÓ, Rodrigo (12 caps)