CABA: ampliación del Cruce de Av. Del Fomentista y vías del tren

Se construyó un nuevo paso peatonal para cruzar el ferrocarril y el túnel vehicular de Av. Del Fomentista pasó a ser doble mano. Ahora se está construyendo una nueva plaza.
El Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la Ciudad terminó la construcción de un nuevo cruce peatonal en avenida Del Fomentista, en su intersección con las vías del ferrocarril Mitre - J.L Suárez.
La obra, que fue ejecutada por Autopistas Urbanas (AUSA), soluciona una problemática histórica: el cruce de Fomentista y vías del ferrocarril Mitre – J. L. Suárez tenía la particularidad de que era tan angosto, que tenía un solo carril, mientras que la avenida es doble mano, con lo cual, los semáforos alternaban el tránsito pasante, dando paso en un sentido y manteniendo en espera a los autos de la otra mano.
El nuevo cruce peatonal permitió eliminar la vereda del túnel vehicular para sumar un carril, haciendo que el doble sentido de Av. Del Fomentista tenga continuidad por debajo de las vías del tren. La obra mejora la conectividad vial en la zona, tanto para conductores, peatones y ciclistas, brindando un mayor ordenamiento en los cruces, más fluidez y más seguridad vial. El nuevo paso tiene 5 metros de ancho, con una altura de 2,47 metros, aportando una gran amplitud para la comodidad de los peatones y ciclistas que cruzan el ferrocarril.
Si bien la parte vial de la obra fue terminada y ya está funcionando, la intervención contempla trabajos de mejora en el entorno urbano, que seguirán hasta fin de mes para su terminación final. Las obras que está llevando adelante AUSA consisten en generar una plazoleta con un mangrullo de juegos infantiles y una estación saludable para entrenamiento físico, con nueva parquización y veredas más amplias, donde se instalará nuevo mobiliario urbano como nuevos bancos, cestos para la basura y bicicleteros.