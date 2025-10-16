“Democracia y Parlamento Futuro” en Chascomús

política
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente Javier Gastón encabezaron hoy en Chascomús el lanzamiento de la diplomatura “Democracia y Parlamento Futuro”, impulsada conjuntamente por la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio local.
La diplomatura, que se desarrolla bajo una modalidad de dictado virtual, cuenta con más de 500 inscriptos y es certificada por la Escuela de Gobierno y la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio de la Universidad Nacional de San Martín; cuenta, asimismo, con el apoyo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
"Tenemos una gran preocupación por un fenómeno que existe en la región y en distintos países de Europa de deterioro de las instituciones democráticas, del que la República Argentina no es ajena. El Gobierno nacional está avasallando el sistema republicano, representativo y federal con una serie de eventos encabezados por el presidente Milei que muestran la degradación de nuestro sistema democrático", afirmó el ministro Bianco en el marco del lanzamiento y destacó: "Esta diplomatura de formación abre un debate muy importante para generar conciencia sobre el respeto de las instituciones y para fortalecer el sistema democrático nacional, que es el que va a permitir que la política lleve las transformaciones necesarias para nuestra patria".
El pasado 25 de septiembre comenzó la cursada del nivel 1 de la diplomatura, que cuenta de dos módulos: “Democracia en transición” y “Parlamento, inteligencia artificial y gobierno abierto”. El plan de estudios para 2026 proyecta 36 clases regulares y seis charlas magistrales.
La nueva carrera se enmarca en dos iniciativas preexistentes: por un lado, la cátedra “Democracia y Parlamento Futuro”, creada en el aniversario de los 40 años de democracia en Argentina, que cuenta con la participación de destacados especialistas de Iberoamérica; por otro lado, el programa “Chascomús: kilómetro cero de la democracia”, que tiene como objetivo generar un espacio para el fortalecimiento de las prácticas democráticas.
En el lanzamiento oficial, además del ministro Bianco y el intendente Gastón, participaron la diputada nacional y secretaria académica de la cátedra “Democracia y parlamento futuro”, Mónica Litza, y el vicepresidente ejecutivo de CAF, Christian Assinelli. Luego de que las autoridades hicieran uso de la palabra se desarrolló la clase magistral “La ciudad 5.0, democracia, propósito social y emociones”, dictada por Pau Solanilla Franco. También estuvieron presentes los intendentes de Ayacucho, Emilio Cordonnier; Balcarce, Esteban Reino; General Belgrano, Osvaldo Dinapoli; General Las Heras, Javier Osuna; General Paz, Juan Manuel Álvarez; Las Flores, Alberto Gelené; Lobería, Pablo Barrena; además de funcionarios y funcionarias de otros municipios bonaerenses.