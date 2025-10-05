La Selección ya tiene convocados para la fecha FIFA

deportes
Las novedades son tres jugadores que se desempeñan en el país: El arquero de Racing Facundo Cambeses, Aníbal Moreno de Palmeiras y Lautaro Rivero, el defensor zurdo de River. El primer partido será el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo encuentro se jugará ante Puerto Rico, el día 13 de octubre, en el estadio Soldier Field de Chicago.
En el 2026, la selección dirigida por Scaloni ya tiene otros dos encuentros programados para el mes de noviembre. La selección capitaneada por Lionel Messi viajará a Angola e India. Por otro lado, el viernes 5 de diciembre a partir de las 14:00 se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.