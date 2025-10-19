Negro Manuel: otro paso en la causa de beatificación y canonización

sociedad
El Dicasterio para las Causas de los Santos aprobó la validez jurídica de toda la documentación presentada sobre la vida de quien cuidó de la imagen de la Virgen de Luján.
El Dicasterio para las Causas de los Santos aprobó la validez jurídica de toda la documentación presentada por la causa del Negro Manuel. Este paso significa que lo realizado en la fase diocesana fue aprobado por la Santa Sede.
"Nuevamente agradecemos la generosa tarea de nuestra curia arquidiocesana, así como a los participantes del proceso, especialmente al padre Guillermo Durán y a Geraldine Mackintosh", se expresa al comunicar la novedad. "Todos sabemos que la figura del Negro Manuel es muy significativa en el acontecimiento mariano de Luján. Que él nos haya dicho: 'soy de la Virgen, nomás' es un testimonio fundante de algo que nosotros estamos viviendo y cosechando con tantos frutos en una religiosidad simple, sencilla y tan profunda", se destaca.
Invitan a rezar por los siguientes pasos de la causa, que incluyen este signo "tan lindo para la Iglesia que peregrina en Mercedes-Luján y en toda la Argentina".