El nuevo ADN del canal mayorista

empresas
Buscan la innovación y cercanía para seguir liderando en precios y servicio.
En un mercado cada vez más fragmentado, donde los hábitos de compra cambian a la velocidad de la tecnología, los mayoristas apuestan a una transformación profunda. Mantener precios bajos sigue siendo el corazón del negocio, pero hoy la innovación marca la diferencia: inteligencia artificial para anticipar la demanda, geolocalización para personalizar ofertas según cada zona, y canales de comunicación directa como WhatsApp redefinen la experiencia del cliente. El desafío es claro: convertir la eficiencia en una experiencia inteligente, cercana y relevante.
Supermercado Mayorista Yaguar apuesta a la innovación: potenciando el entorno físico con herramientas digitales que faciliten la compra, mejoren la atención y fortalezcan el vínculo con los clientes. Segmentación por zona, comunicación en tiempo real, Inteligencia Artificial, son parte de un ecosistema pensado para transformar la experiencia mayorista sin perder su esencia: precios bajos y servicios eficientes.
La compañía despliega en sus sucursales herramientas de vanguardia: señalización por categorías, materiales con códigos QR, activaciones interactivas, promociones geolocalizadas y campañas omnicanal que conectan el mundo online con la visita en la sucursal. Además, apuesta por la sustentabilidad en sus acciones de visibilidad, reemplazando impresiones masivas por piezas digitales, materiales reciclables y recursos reutilizables.
“El mayorista del futuro no se define solo por ofrecer los mejores precios, sino por lograr que esos precios lleguen de forma efectiva a quienes más los necesitan. Por eso apostamos a la agilidad, la tecnología y la conexión con un shopper cada vez más informado y exigente”, explica Javier Chiste de Supermercado Mayorista Yaguar.
El nuevo lenguaje de Yaguar no se mide solo en precios. La empresa impulsa acciones que combinan innovación y emoción: una fuerte presencia en redes sociales, donde cada campaña busca conectar, inspirar y fortalecer el lazo con quienes eligen comprar de manera inteligente, ofreciendo activaciones en tienda, sorteos, y promociones.
La estrategia se potencia con el respaldo de estudios sectoriales: en el informe Retail y Consumo Masivo: tendencias y desafíos de PwC Argentina, se señala que los consumidores valoran cada vez más la personalización, la multicanalidad y el compromiso social de las marcas. (PwC) Por su parte, estudios de tendencias en Latinoamérica indican que desde 2020 se ha observado una pérdida de poder adquisitivo del 25 %, lo que empuja al shopper a buscar más valor en cada compra, y favorece formatos que combinan eficiencia y experiencia. (Kantar).
En esta nueva etapa, Yaguar aspira no solo a consolidarse como canal de abastecimiento, sino a convertirse en un espacio de inspiración para el consumidor moderno: racional, exigente, conectado y consciente. Un mayorista que da un salto cualitativo, donde innovación y cercanía no son promesas sino ejes operativos.