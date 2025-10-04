Una rave de libros usados

cartelera
Este finde 4 y 5 de octubre participaremos de la Fiesta de Libros Usados con libros de La Libre, un evento inmenso que se hace una vez por año.
Los organizadores prometen: "Como plato principal: mucha narrativa de la buena, para lectores exquisitos, con fuertes tonos de autores latinoamericanos. Para ponerle picante, seleccionaron joyitas de historia, política, feminismo, sociología y filosofía pensando en el público de investigadores, críticos y nerds. Como militancia y pasión: no va a faltar la poesía linda y variada. Por último, no puede faltar la opción para lectores weird, una curaduría fina de ciencia ficción, policial y misterio.
Recomiendan llegar temprano para no perderse de nada, hay un solo ejemplar de cada libro y están reservados para esta feria. La suerte está echada (Jean Paul Sartre, ed. Losada), tienen que venir a buscar La flor azul (Fitgerald, ed. Impedimenta) por sus propios medios. En las charlas programadas van a escuchar Lecciones de los maestros (George Steiner, ed. Tezontle) y quizás se lleven anécdotas o Cuentos Europeos (ed. Anagrama) para la mesa del domingo.
La Fiesta del Libro Usado (FLU) es un momento de encuentro con otros libreros, amigos y colegas. Además, la FLU se hace en la plaza que está a los pies de la Biblioteca Nacional, lo cual le da un marco espléndido. Será una tarde ideal para disfrutar la incipiente primavera con mucho verde, al aire libre y con actividades, charlas, música para disfrutar y cultivar lindos encuentros, mucha charlas sobre libros.
📍Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional
Sábado 4 y domingo 5 de octubre de 12:00 a 19:00.
Con charlas, música y presentaciones.
Entrada libre y gratuita.