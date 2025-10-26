¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas?

sociedad
¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? Las pisamos cuando cruzamos una calle, las pasamos por encima con los vehículos y solo las recordamos cuando no están en su debido lugar.
Forman parte del paisaje urbano. Parecen ocultas, pero están a la vista de todos y, con seguridad, no se suele pensar en ellas exceptuando las veces que nos quejamos por su notoria ausencia. Sirven como una cubierta protectora para las aberturas que permiten el acceso a las redes de alcantarillado y mucho más.
Las tapas de las alcantarillas son una parte integral del sistema de alcantarillado que podemos observar y están instaladas en todas las ciudades. Esto se debe a que protegen a las personas y los vehículos de caídas accidentales en la abertura, y evitan que objetos, animales o desechos entren en las alcantarillas y causen obstrucciones o daños. Además, están diseñadas con una textura antideslizante para evitar resbalones y caídas, lo que hace que sean más seguras para los peatones y los conductores de vehículos.
Ahora, ¿Alguna vez te pusiste a pensar en por qué son redondas?
No se pueden caer en el agujero sobre la cual están colocadas. Es decir, una tapa redonda no se puede poner de manera incorrecta, lo cual impide que se caiga en el agujero. Incluso si se llegara a colocar en un ángulo ligeramente inclinado tampoco se caería.
En cambio, las tapas cuadradas o rectangulares podrían colocarse en diagonal y caer al agujero.
Son más fáciles de mover que las cuadradas o rectangulares. Una persona las puede llevar rodando cosa que no sucedería si fuera cuadrada o rectangular ya que requeriría ser levantada. Son más fáciles de mover y reemplazar en comparación con las formas cuadradas o rectangulares. No importa cómo se coloque una tapa redonda, siempre se puede girar para alinearla correctamente con el orificio de la alcantarilla.
Las tapas redondas también son más resistentes al estrés y al desgaste debido a su forma uniforme. Al no tener bordes afilados ni ángulos, soportan mejor el peso de los vehículos y el tráfico pesado sin romperse. A modo de resumen, desde Amanco Wavin mencionan que su forma circular está relacionada con la practicidad, durabilidad y seguridad debido a su estabilidad, resistencia y facilidad durante el uso. Estos detalles de diseño hacen que las tapas ayuden a preservar la integridad de los sistemas de alcantarillado en las ciudades.
Los sistemas de alcantarillas son los encargados de evacuar las aguas residuales u otro tipo de agua utilizados en los centros urbanos. Sin embargo, el rápido crecimiento de las ciudades ha llevado a que los sistemas estén sobrecargados por la urbanización y el crecimiento poblacional, lo cual pone en peligro la salud y seguridad de todos los habitantes dentro de los centros urbanos. Es importante que los estados los mantengan limpios.
En Argentina, actualmente el sector de agua y saneamiento presenta brechas significativas en materia de cobertura, calidad y eficiencia de los servicios. En base a estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, en el año 2019, el 88% de la población contaba con acceso a agua por red y el 63% a cloacas. Asimismo, en el caso particular de los barrios populares, el acceso formal a servicios de agua y cloacas alcanza sólo al 11,6% y 2,5%, respectivamente. Por otra parte, cerca de 2.6 millones de personas habitan en zonas rurales dispersas, con un alto déficit en el acceso a servicios básicos, donde un 11% recolecta agua superficial y un 18% utiliza pozos o excavaciones en la tierra.