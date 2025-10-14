Chequeo gratuito de lunares en Tigre, San Isidro y Vicente López

sociedad
En su edición nro. 13, La Roche-Posay, junto a prestigiosas instituciones médicas, a través de una campaña que recorre el país, estará presente en Zona Norte ofreciendo chequeos gratuitos de lunares con dermatólogos hasta finalizar la campaña.
En Argentina, se registran cada año más de 1700 casos nuevos de melanoma*-el tipo de cáncer de piel más agresivo-, lo que hace crucial la educación y la concientización sobre la visita al dermatólogo para un diagnóstico temprano. Por esta razón, desde hace más de 12 años, La Roche-Posay realiza la campaña Salvá Tu Piel, una iniciativa integral para el chequeo gratuito de lunares, promoviendo el diagnóstico precoz, la consulta dermatológica anual y la concientización sobre los hábitos saludables en relación al sol.
La 13ª edición de Salvá Tu Piel, que comenzó el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, se propone realizar chequeos presenciales a más de 17.500 personas y facilitar que 38.500 utilicen la app de inteligencia artificial SkinVision. Esta aplicación compara fotos de lunares con una base de datos para identificar posibles anomalías e incentivar la consulta con un dermatólogo. Además, la campaña educativa buscará alcanzar a 32 millones de personas a través de una estrategia de prevención y concientización en medios y redes sociales.
En primer lugar, una campaña de medios masiva y educativa que apunta a la prevención del cáncer de piel y concientización sobre la importancia de realizar un chequeo de lunares con un dermatólogo al menos 1 vez al año y el uso del protector solar los 365 días del año, además de hábitos saludables a la hora de exponerse al sol.
Chequeo presencial y gratuito de lunares con dermatólogos/as a través de un camión con 3 consultorios móviles que recorre Argentina, 36 sedes de LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) y en las principales cadenas de farmacias del país.
Comunicándote al WhatsApp de la marca (+54 9 11 2808-0394) para conocer los puntos de chequeo gratuitos con dermatólogos disponibles cada mes hasta enero 2026 inclusive.
Los residentes de Tigre, San Isidro y Vicente López podrán acercarse al camión móvil, sede de Lalcec y farmacias a realizarse chequeos gratuitos de lunares con dermatólogos. Las fechas confirmadas en octubre son las siguientes:
Tigre
Camión con 3 consultorios
🗓️Miércoles 15 y Jueves 16 de octubre
📍Luis García 650, Estación de Tigre
⏱️11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00
Sin turno previo.
Sede de Lalcec
🗓️Jueves de 13:00 a 15:00
📍Marabotto 552, Tigre Centro
Turno previo al 7554-2847 los martes de 10:00 a 15.30 y los jueves de 13:00 a 15.30
San Isidro
Camión con 3 consultorios
🗓️Viernes 17 de octubre
📍Rawson 2123, Estación Martinez
⏱️11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00
Sin turno previo.
🗓️Sábado 18 de octubre
📍Yatay 18, Estacion Boulogne
⏱️11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00
Sin turno previo.
Punto de chequeo en Farmacia
🗓️21 de octubre
📍Selma Martínez,Santa Fe 2791, Martínez, Bs. As
⏱️14:30 a 20:30
Turno previo al Instagram @farmaciasvilela
Vicente López
Camión con 3 consultorios
🗓️Domingo 19 y Lunes 20 de octubre
📍Urquiza 301, intersección con la calle Raúl Ricardo Alfonsín
⏱️11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00
Sin turno previo.
Punto de chequeo en Farmacia
🗓️14 de octubre
📍Vilela Libertador, Vicente López. Avenida del Libertador 1500, Bs. As.
⏱️9:00 a 15:00
Turno previo al Instagram @farmaciasvilela
Escobar
Punto de chequeo en Farmacia
🗓️20 de octubre
📍Farmatodo Km 47, Maschwitz, Colectora Este Ramal Escobar 5, Bs, As.
⏱️10:00 a 16:00
Turno previo al 1160037139
En tercer lugar, la campaña cuenta con una app de inteligencia artificial, llamada SkinVision, que permite el autochequeo de lunares. A través de una foto y una base estadística de resultados, la aplicación brinda información sobre el lunar sospechoso e incentiva la visita al dermatólogo.
La Dra. Marilina Zabalo (MN 111660) afirma: “Hoy, cada vez más la población toma conciencia de la importancia de la fotoprotección durante todo el año, un hábito saludable que disminuye notablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de piel. El otro pilar fundamental es el chequeo anual de lunares, que nos permite a los dermatólogos la detección precoz del cáncer de piel, su tratamiento y la curación de la mayoría de las lesiones. La campaña “Salvá Tu Piel” nos ayuda a llegar de forma gratuita a toda la población para realizar este chequeo y promover el cuidado de la piel.”
La campaña abarca 16 provincias cubriendo más de 79 localidades y barrios en todo el país, incluyendo CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Catamarca, La Pampa, Santiago del Estero, San Juan, San Luis.
Salvá Tu Piel cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer (Ministerio de Salud de la Nación), así como Consultorio Móvil, la plataforma de telemedicina para el registro de todos los pacientes.