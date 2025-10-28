Regresa la Exposición de Videojuegos Argentina

medios
Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a toda la industria del desarrollo de videojuegos del país y la región, con más de 30.000 visitantes esperados y una agenda repleta de actividades para profesionales, estudiantes y público general en ex Centro Cultural Kirchner.
La semana más importante de los videojuegos en Argentina
Del 5 al 8 de noviembre, la EVA ofrecerá conferencias, ferias, espacios de networking, exhibiciones de videojuegos, actividades educativas, y una gran ceremonia de cierre con música en vivo. Todas las actividades serán con acceso libre y gratuito.
Talent Day – Miércoles 5 de noviembre
La jornada de apertura estará dedicada al Talent Day, una feria de empleo y educación especializada en la industria de los videojuegos. Un punto de encuentro entre estudios de desarrollo, instituciones educativas, estudiantes y profesionales, ideal para descubrir oportunidades laborales y explorar propuestas académicas vinculadas al sector.
📍De 14:00 a 19:45 en el Salón de los Escudos Networking – Jueves 6 y Viernes 7 de noviembre
El Salón de los Escudos se convertirá en un espacio destinado exclusivamente a fomentar reuniones de networking entre estudios, visitantes internacionales y referentes locales.
📍De 14:00 a 20:00 El acceso es libre, pero se recomienda coordinar reuniones con antelación a través del MeetToMatch oficial de EVA 2025. Los pases de MeetToMatch se pueden adquirir desde Passline.
EVA Play – Viernes 7 y Sábado 8 de noviembre
La exposición de videojuegos más grande del país contará con más de 80 juegos en exhibición en la Plaza Seca (Planta Baja), además de stands de publishers, provincias, empresas y estudios.
📍Viernes 7 de 14:00 a 20:00 📍Sábado 8 de 16:00 a 00:00, con horario extendido por La Noche de los Museos, donde por primera vez EVA Play formará parte oficial del circuito. Desde el 20 de octubre, también está disponible la EVA Play Online, donde el público puede jugar desde casa un catálogo extendido y votar por el People’s Choice Award. Charlas y conferencias – Del 5 al 8 de noviembre
Más de 60 charlas y paneles con expertos nacionales e internacionales tendrán lugar a lo largo de siete salas. Además, se presentará el Serious Track, dedicado a videojuegos aplicados, investigación y educación.
📍De 14:00 a 20:00 (sábado desde las 16:00). Acceso libre y gratuito. EVA Party – Viernes 7 de noviembre, presentada por Nimble Giant
La noche del año del desarrollo de videojuegos regresa a Caix (Av. Costanera 1221). Nos encontramos para vivir una noche de celebración con lo mejor de la música de videojuegos, house, phonk, future funk, dubstep y más. Una fiesta para devs, gamers, artistas y amantes de la música y los videojuegos que quieran celebrar la EVA bien arriba. Las entradas están a la venta desde Passline.
📍Desde las 23:30
EVA Awards y cierre sinfónico en el Auditorio Nacional
El sábado 8 de noviembre a las 19:00, la EVA cerrará a lo grande en el Auditorio Nacional con la ceremonia de los EVA Awards, que reconocen lo mejor de la producción local e internacional en categorías como Best Game, Best Art, Best Narrative, Best Student Game, Best Horror Game (presentado por Critical Reflex) y People’s Choice Award, entre otras. Y a continuación, como broche de oro, a las 20h la Orquesta Corear volverá a presentarse con un espectáculo musical dedicado a los videojuegos. Unity Dev Day – Martes 4 de noviembre (pre-EVA)
En la antesala del evento, Unity celebrará el Unity Dev Day en el Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041), una jornada exclusiva para desarrolladores que trabajan con Unity.
📍De 12:00 a 19:00