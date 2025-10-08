Se estrenó ¡FA! VIAJAR y es furor

espectáculos
¡FA! es un ciclo que combina música en vivo, conversaciones y momentos compartidos desde la casa de Mex. Con la producción, dirección y creación de Mex Urtizberea, Nicolás Tolcachier, Fabiana Segovia y Pedro Saborido, cada entrega propone un tema como excusa para reunir a artistas, pensadores, músicas y músicos en una tertulia contemporánea, llena de arte, humor, ideas y sorpresas.
¡FA! son reuniones en lo de Mex. ¡FA! es conversación, pensamientos y música. ¡FA! es un saltito del espíritu ante lo que conmueve.
En esta edición, la mesa se convirtió en un encuentro único, con voces y miradas muy distintas que se cruzaron alrededor del tema VIAJES. Y también hubo mucha música en vivo. Estuvieron WOS, Malena Pichot, Nito Mestre, María Laura Santillán, Nico Sattler y el “Chino” Herrera de Q’Lokura, Benito Cerati, Felipe Pigna, Taichu, Nadia Coralina, Barbi Recanati, Rep y Lito Vitale.
¡FA! VIAJAR
¿Por qué viajamos? ¿Qué buscamos cuando nos movemos de un lugar a otro? ¿Qué nos conmueve de esas experiencias? ¿Qué nos gusta y qué nos transforma? De esas preguntas parte el nuevo estreno de ¡FA!, el ciclo conducido por Mex Urtizberea junto a su equipo, que incluye además momentos musicales sublimes: desde WOS cantando una de Manal hasta Nito Mestre haciendo una de Dillom...