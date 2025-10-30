Rod Stewart visitante ilustre de CABA

política
La Legislatura de la Ciudad declaró como Huésped de Honor al músico Rod Stewart, quien fue recibido en la Casa Parlamentaria por la presidenta de la institución, la vicejefa de gobierno y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio. El acto se llevó a cabo en el Salón Eva Perón y contó con la participación del diputado y autor del proyecto, Pablo Donati, y el artista.
En el inicio de las alocuciones, Donati relató cómo surgió su gusto por la música de Stewart y definió: “Con tu voz única marcaste generaciones, cantando una cantidad enorme de géneros y con tu voz única y rasposa, pero dulce. Muchos hemos bailado la música y con el canto de Rod incluso nos enamoramos con sus canciones. Él también nos acompañó en momentos de dolor, con lo cual su voz son emociones”. Y concluyó: “Es un privilegio para mí y los colegas presentes ser quienes hacemos esta entrega de esta importantísima distinción de Huésped de honor. Buenos Aires es un faro cultural de Latinoamérica y del mundo entero; y en este faro, recibirlo es un gran honor. Es un agradecimiento infinito de esta casa, que es la casa de la democracia. Esta distinción es de todos los ciudadanos de Buenos Aires, que no solo respira fango y fútbol, sino también se respira la música de Sir Rod Stweart”.
Por su parte, y tras recibir la declaración, Stewart agradeció la distinción: “Nunca recibí una distinción de este tipo, es un gran honor. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Este es el país con los mejores futbolistas del mundo y con el mejor público de todos”. Roderick David Stewart (Londres, 10 de enero de 1945), conocido como Rod Stewart, es un músico, compositor y productor británico de rock, reconocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, así como por su exitosa y extensa carrera como solista.
A lo largo de los años, ha sido considerado uno de los grandes cantantes de la historia del rock. Ha recibido numerosos premios y condecoraciones por su contribución a la música, entre ellos un Premio Brit, un Premio Grammy y un reconocimiento como fundador de la ASCAP. Además, ha sido incluido en dos ocasiones en el Salón de la Fama del Rock and Roll: en 1994 como solista y en 2012 como miembro de Faces. En 2006, también ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido.
Stewart compuso numerosas canciones que se han convertido en éxitos atemporales. Su voz y estilo inconfundibles han marcado generaciones, destacándose en géneros como el folk, el rock, el blues y el country. Con el paso de los años, supo reinventarse y adaptarse a nuevas tendencias musicales, logrando éxitos en las eras de la música disco, la new wave y la era de MTV. Entre sus éxitos más icónicos se encuentran "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Tonight's the Night" y "Have I Told You Lately".
A lo largo de su trayectoria, Stewart ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo y ha ofrecido innumerables conciertos en los principales escenarios internacionales. Su inconfundible estilo y carisma lo han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la música contemporánea. Su última presentación en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dio en el marco de su gira “One Last Time”.