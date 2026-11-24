economía
Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía se movilizaron 1.410.000 turistas, un 17,4% menos que en el mismo feriado de 2025. El impacto económico total cayó un 30,3% en términos reales, condicionado por estadías más cortas y restricciones de ingresos.
El balance turístico del fin de semana largo por el Día de la Soberanía dejó cifras en retroceso respecto del año anterior. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron por el país 1.410.000 turistas, lo que representó una caída del 17,4% frente al mismo feriado de 2025. El impacto económico directo alcanzó los $ 332.557 millones, una cifra que implicó un desplome real del 30,3% al descontar la inflación interanual.
La contracción del movimiento respondió a una combinación de factores: por un lado, el descanso tuvo tres días frente a los cuatro del año pasado y estuvo muy próximo a los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de mes; por otro, el contexto recesivo y las restricciones de ingresos limitaron el presupuesto familiar. En ese marco, el gasto promedio diario por turista fue de $ 118.770 (un 3,1% menos en términos reales que en 2025) y la estadía promedio bajó de 2,3 a 2 días.
Desde la entidad empresaria señalaron que la demanda mostró una marcada heterogeneidad y estuvo atravesada por reservas de último momento, escapadas de cercanía y una fuerte búsqueda de propuestas gratuitas o al aire libre para contener el gasto. Asimismo, cobró relevancia la figura del excursionista -visitantes por el día sin pernocte-, como ocurrió en Santa Fe, donde se estimaron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas alojados, dejando una parte significativa de la actividad fuera de los registros tradicionales de ocupación hotelera.
En el mapa por destinos, el movimiento se concentró en eventos puntuales y paisajes de montaña. Bariloche registró un 85% de ocupación hotelera, Ushuaia un 78% y Jujuy un 71%, impulsados en la Patagonia por competencias como Patagonia Bariloche by UTMB y el Gran Fondo Siete Lagos. En tanto, las fiestas populares y religiosas traccionaron reservas locales, como el 100% alcanzado en Sumampa y Villa Ojo de Agua (Santiago del Estero) por la festividad de Nuestra Señora de la Consolación, más del 85% en el norte neuquino con la Fiesta Nacional del Chivito, y más de 240.000 asistentes en la agenda de 45 eventos de Santa Fe.
En paralelo, la venta de pasajes de ómnibus de larga distancia creció un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre según Plataforma10 -con Córdoba, Mar del Plata y Mendoza al frente-, mientras provincias como Entre Ríos, San Juan y Salta lanzaron promociones y reintegros para intentar apuntalar las reservas de cara al verano 2027. En el acumulado de 2026, sin contar el feriado del 9 de julio ni los días por la visita papal, nueve fines de semana largos movilizaron 14.339.094 turistas y generaron más de $ 3,7 billones.